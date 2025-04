Avis de décès- Bastia - Loreto di Casinca

M. Feu Joseph LUCCHETTI, son époux

Ses enfants :

M. Jacques LAFONT et Mme née Pascale LUCCHETTI

M. Patrick LUCCHETTI et son épouse Isabelle

M. Jean-Paul LUCCHETTI et son épouse Rosette

Ses petits-enfants :

M. Jonathan LESSERTISSEUR et Mme née Evelyne LUCCHETTI, leurs enfants Nathan et Nina

Mme Vanessa LUCCHETTI et son compagnon Michel LANDOLFINI, leurs enfants Joseph-Mathieu et Maria Stella

M. Joseph Pascal LUCCHETTI et sa compagne Jordan GIRASCHI, leurs enfants, Raphael, Kalliste et Joseph

M. David MARIANI et Mme née Marilyne LAFONT, leurs enfants Lauriane et David

Mme Caroline LAFONT et son compagnon Rémi Marchal

M. Pascal LUCCHETTI

Melle Laura LUCCHETTI

Ses frères et sœurs :

Feu M. François MARCHETTI et Mme Catherine SANTUCCI, leurs enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants

M. et Mme Feu Ambroise SANTUCCI, leurs enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants

M. Martin VADELLA et Mme feue née Barberine SANTUCCI leurs enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants

M. et feue Mme Paul SANTUCCI, leurs enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants

M. et Mme Feu Xavier SANTUCCI, leurs enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants

Mme Maryse SANTUCCI, ses enfants et petits-enfants

Ses beaux-frères et belles sœurs :

Feu M. et Mme Lucien LUCCHETTI et leur enfant Feu Jean-Pascal

Feu M. et Mme Pierre GABELLI et Toussainte née LUCCHETTI, leurs enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants

Feu M. Dominique LUCCHETTI et son épouse Francine, leurs enfants et petits-enfants et arrières petits-enfants

M. et Mme Jean LUCCHETTI et son épouse Maryse, leurs enfants et petits-enfants

Feu M. et Mme Henri DION-DELOBRE et Ida née LUCCHETTI, leurs enfants et petits-enfants

Feu M. Martin LUCCHETTI et son épouse Josette, leurs enfants et petits-enfants.

Les Familles : SANTUCCI, LUCCHETTI, PIERONI, ANGELINI, MATTEI, MONDOLONI, ALBERTINI,

GIANOLI, PASQUALINI, GABELLI , MALPELLI, MORI, LAFONT, RIZZA, LINEIRAS, MORDICONI,

LUCCIONI, GUAITELLA, OLIVA, MARANINCHI, SIMONI, DION-DELOBRE, NICOLI.

Parents, amis et alliés ont la tristesse de vous faire part du décès de :





Josette LUCCHETTI, née SANTUCCI



La levée de corps aura lieu le mardi 22 avril à 16 heures à l’église Sain- Joseph où le corps repose

La cérémonie religieuse sera célébrée à 16h30 en la cathédrale Sainte-Marie

L’inhumation suivra au cimetière de Bastia-Montesoro

La famille remercie particulièrement la direction, le personnel et les médecins de l’EHPAD SAINTE-DEVOTE

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.

Pompes Funèbres Corses MORGANTI 04.95.31.15.18.