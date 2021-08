Avec la start-up corse"Miloé", votre dossier médical à portée de main en cas d'urgence

Fournir des documents médicaux, scanners, échographies, ordonnances lorsqu'on souffre d'une maladie longue durée peut relever du parcours du combattant. C'est de son expérience douloureuse de patiente que Vanessa Bianconi est partie pour créer "Miloé", un dossier de santé en ligne et sécurisé. Le principe est simple : numériser les documents médicaux, les classer pour les retrouver facilement et pouvoir les partager en toute sécurité lorsque cela est nécessaire."Je suis atteinte d'une maladie chronique et j'ai subi il y a quelques années de nombreuses opérations où j'ai dû me rendre sur le continent pour voir différents professionnels de santé et à chaque fois il fallait fournir de nombreux documents. Alors j'ai réfléchi à une façon de pouvoir le faire en toute sécurité", raconte la sartenaise de 39 ans. Aujourd'hui, à partir de sa plateforme, un patient peut temporairement partager les résultats de ses analyses à partir de la plateforme. Ces données "sensibles", sont conservés chez un hébergeur français certifié données de santé.Son service propose aussi une fiche médicale qui comporte les données que l'utilisateur veut communiquer en cas d'urgence. La fiche peut comporter les allergies, les pathologies, le groupe sanguin, les personnes que les secours peuvent contacter. Elle se matérialise par trois accessoires : un médaillon, un sticker et une carte qui comportent un QR code propre au patient. "Les trois objets comportent la technologie sans contact mais aussi le QR code qui facilite la prise en charge médical et l'orientation du soin", explique Vanessa Bianconi qui les a commercialisés pour 19,90€ par an.Après 7 ans de travail sur ce projet, c'est en 2019 que son projet rencontre un franc succès. Elle intègre l'incubateur Inizià, a le soutien de l'Adec et rapidement des clubs, des organismes sportifs et des communes en Corse adhèrent à Miloé. C'est le cas par exemple de la ligue corse de rugby, du comité régional d'équitation, de celui de cyclisme, d'ULM ou encore des communes partenaires comme Bastelicaccia, Corte, Eccica Suarella qui envoient un courrier pour leur offrir le service.Ce succès, Vanessa Bianconi l'explique simplement : "Dans le contexte actuel les gens ont pris conscience que la prévention santé était essentielle".D'ailleurs, son idée a été remarquée puisque celle-ci a fait partie des "Coups de cœur" du concours de La Poste #FemmesduNumérique.Elle est la lauréate pour la région Corse ce qui lui a permis de recevoir un chèque de 2 000€ pour développer encore sa start-up mais aussi de bénéficier d'une campagne de crowdfunding financée. Cette dernière lui permettra de récolter des fonds pour équiper des associations de patients.