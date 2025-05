Avant l'été, le préfet maritime lance la campagne de sécurité en Méditerranée, Corse incluse

À quelques semaines du lancement de la haute saison, la façade méditerranéenne – et avec elle, le littoral corse – se prépare à une nouvelle vague de plaisanciers, de baigneurs et de plongeurs. Ce mercredi 14 mai, le vice-amiral d’escadre Christophe Lucas, préfet maritime de la Méditerranée, a présenté la campagne annuelle de sécurité des loisirs nautiques et de la plaisance. Déployée du 1er mai au 30 septembre, cette opération vise à prévenir les accidents en mer, encore nombreux malgré un léger tassement observé ces deux dernières années.



En 2024, le CROSS MED a coordonné 3 113 opérations de secours, soit une hausse de 3 % par rapport à 2023. Au total, 7 768 personnes ont été secourues ou assistées (+5 %), témoignant d’une fréquentation toujours élevée du littoral et d’une grande diversité des pratiques nautiques.



Mais derrière ces chiffres se cache une réalité préoccupante : l’accidentologie reste largement dominée par des facteurs humains. Inexpérience, impréparation, excès de confiance… des comportements à risque encore trop fréquents, notamment en matière de plongée et de baignade, deux activités au cœur des priorités de la saison 2025.



La baignade reste particulièrement accidentogène. En 2024, 156 événements liés à cette pratique ont été recensés en Méditerranée, impliquant 200 personnes et causant 16 décès, soit une augmentation de 30 %. Un chiffre particulièrement alarmant pour la Corse, où 86 % de ces décès ont été enregistrés. Les victimes, âgées en moyenne de 73 ans, ont majoritairement été victimes d’arrêts cardio-respiratoires en mer.



Face à ce constat, un plan d’action spécifique a été mis en place. Il prévoit un accompagnement renforcé des clubs de plongée, des campagnes d’information et des contrôles ciblés, aussi bien en mer qu’à terre. Des journées « sécurité plongée » seront organisées dans plusieurs départements. Côté baignade, les messages de prudence sont accentués, notamment en lien avec les conditions météorologiques et les alertes « vagues-submersion », qui concernent régulièrement les plages corses.



En 2024, plus de 12 000 contrôles ont été effectués sur la façade méditerranéenne, aboutissant à 2 500 infractions relevées. Cette année encore, la préfecture maritime entend maintenir une présence dissuasive, avec des opérations dites « coups de poing » dans les zones les plus fréquentées, y compris sur les côtes insulaires.



Pour cette campagne 2025, les autorités s’appuient sur trois piliers : sensibiliser, contrôler, réglementer. Une stratégie claire pour tenter d’éviter que les loisirs en mer ne se soldent, une fois de plus, par des drames évitables