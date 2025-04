Automobile - Loubet s'impose aux Açores

Au terme d'une pause de plusieurs mois, le pilote porto-vecchiais Pilouis Loubet retrouvait la compétition à l'occasion de la première édition du rallye portugais Capital Queijo I Faras qui se déroulait jeudi et vendredi aux Açores.

Ce rallye régional a permis à Loubet de reprendre du service au volant d'une Citroën C3 avec Loris Pascaud comme navigateur. Invité sur l'île portugaise, le Porto-Vecchiais a fait honneur à ses hôtes lors de ce rallye composé de neuf spéciales pour un total d'un peu plus de 74 kilomètres de tronçons chronométrés.





Pilouis Loubet a réalisé un sans-faute en remportant les neuf ES. Un parcours réussi qui lui a permis d'ouvrir le palmarès de ce rallye en s'imposant, ce vendredi après-midi, dans le classement général en 49'07 devant les Portugais Carlos Martins (Ford) à 2'55 et Fabio André Silva (Subaru Impreza) à 6'36. Un succès qui espérons sera de bon augure avant sa possible participation au Rallye du Portugal, comptant, cette fois,pour le Championnat du monde, qui aura lieu du 14 au 18 mai prochain.