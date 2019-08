Auto Rallye de Finlande : Pierre-Louis Loubet confirme en WRC2

Pour le retour dans la longue de Moski (20 kms) le pilote de la Skoda signait le 12e temps du scratch en 10'17 soit 12 secondes plus vite que lors du premier passage. Le scénario était le même dans Urria (12e au scratch) puis dans Assamaki, même si le Russe Nikolay Gryazin était devant lui au classement.





Dans le dixième tronçon chronométré de cette entame du rallye, Pierre-Louis Loubet terminait en 12e position. Après dix ES, le Porto-Vecchiais est plus que jamais leader du WRC2 avec 48'' d'avance sur Gryazin et 48''6 sur le Japonais Katsuta;

GAP