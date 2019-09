Assemblée de Corse : Un nouveau dispositif d’aides pour faciliter l’accès au logement et à la propriété

Un statut de résident par le bas

Validé par la Chambre des territoires et le CESEC, ce dispositif s’articule autour de trois axes forts. Le premier est d’intensifier les moyens financiers mobilisés : « Les crédits de paiement, qui représentent aujourd’hui entre 8 et 10 millions € par an, atteindront, dès la première année, 12 millions €, soit une hausse de 20 % à minima, pouvant aller jusqu’à + 50 %. Cela permettra une meilleure prise en compte, dès la fin de l’année, des demandes des communes et EPCI, des bailleurs ou des jeunes ménages ». Le deuxième est de renforcer l’accès au logement social et à la propriété. « Les citoyens consacrent en moyenne 20 % de leurs revenus au logement, 40 % pour les ménages les plus modestes. Nous avons modifié et harmonisé les dispositifs d’acquisition foncière pour construire du locatif ou améliorer l’existant et repensé l’aide à la primo-accession ». Le troisième est de recentrer l’aide vers les personnes et les territoires qui en ont le plus besoin, notamment les communes de l’intérieur. « Elles pourront bénéficier d’un cumul des taux d’intervention de 80%, soit une aide multipliée par 4 ». Par exemple, l’achat d’un logement ancien bénéficie d’une subvention de 108 800 € à 119 680 €, sa rénovation de 64 000 € à 70 400 €. Les aides atteignent 110 000 € pour l’achat de foncier, 96 000 € par construction de logement. Pour les lotissements communaux, elles varient de 125 000 € à 225 000 € pour le foncier et de 180 000 € à 270 000 € pour l’aménagement, si ces opérations facilitent la primo-accession. « L’idée est de se servir du droit actuel pour obtenir un statut de résident par le bas. Les communes ont le droit par la loi de réserver les logements qu’elles construisent à leurs habitants, à un prix d’acquisition très inférieur au prix du marché, environ 2000 € /m2 », explique Gilles Simeoni. « Pour novembre et décembre, 65 communes se sont positionnées et 90 acquisitions sont déjà dans les tuyaux ».



Des besoins urgents

Si tout le monde salue la philosophie et les objectifs de cette politique, des critiques surgissent sur tous les bancs de l’hémicycle sur ses limites. Ce sont surtout les maires qui montent au créneau en argumentant à partir de la situation de leur commune. « Ces 20 dernières années, nous avions un objectif : ne plus avoir de maisons en ruine ou en très mauvais état sur notre commune. 20 ans c’est long, mais les mesures en vigueur ne correspondaient pas à nos besoins pour l’achat des biens et leur remise en état. Nous avons, néanmoins, acquis 5 bâtiments. Pour l’un d’eux, il y avait 40 indivisaires, cela nous a pris 8 ans », réagit Marcel Cesari, élu de Femu a Corsica et maire de Riventosa. « Ce nouveau dispositif nous aidera à deux niveaux : les recettes tirées du logement locatif nous permettra de constituer un fonds important pour financer à terme des projets de logement. Ensuite, de satisfaire les demandes d’accession à la propriété pour éviter que les jeunes ménages ne s’installent sur les communes environnantes. L’accès au logement est capital. Mais, sans document d’urbanisme, il sera difficile de mettre en œuvre ce dispositif ». Son colistier, Julien Paolini, annonce le dépôt d’un amendement pour élargir les critères : « Le seul critère démographique nous semblait limitant pour les communes rurales, nous demandons une étude au cas par cas, de faire presque dans la dentelle. La commune de Prunelli, qui compte 3000 habitants, connaît les mêmes contraintes que le village de Petrosu ».