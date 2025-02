Assemblée de Corse : Faute de quorum, l’élection des conseillers exécutifs repoussée

« Les instituons dépassent les familles politiques »



S’il convient qu’il n’a « pas à commenter les choix de ceux qui ne viennent pas », « chaque élu et chaque formation politique formant ses choix en son âme et conscience », avant que la session ne soit ajournée, Gilles Simeoni tiendra de son côté à marteler que à « les instituons dépassent les familles politiques » et « transcendent les trajectoires individuelles ». Aussi, il ne se dit pas convaincu par les explications données par Un Soffiu Novu et Avanzemu quant aux raisons de leur absence. « Je pense qu’il faut revenir à la rigueur et à la simplicité des principes qui n’ont pas guidé le choix de ceux sont absents », grince-t-il en déroulant : « Le premier c’est la conception que l’on du mandat que nous ont donné les Corses. Je considère que la meilleure façon de respecter ce mandat, c’est celle que vous avez eu, vous membres de l’Assemblée de Corse qui êtes présents, que vous soyez dans la majorité ou dans l’opposition ». Il appuie par ailleurs sur le fait que les nationalistes se sont « battus pendant des décennies pour que cette institution naisse et se développe » et ont « tout fait depuis des décennies pour que l’Assemblée de Corse et le conseil exécutif de Corse soient les institutions garantes et dépositaires des intérêts matériels et moraux du peuple corse ». « Je considère qu’en tant que nationalistes, notre devoir est de ne jamais affaiblir ces institutions et en permanence de chercher à les renforcer », soutient-t-il avant de conclure : « Si la Corse veut aller sur le chemin de l’émancipation, si ce peuple veut se doter d’une démocratie réelle et vivante, il a besoin d’institutions fortes. Et si nous qui en sommes les élus nous n’agissons pas à chaque instant et à chaque décision pour renforcer les institutions, pour les faire vivre, pour démontrer aux Corses que ces instituons sont ce qui les protège de la façon la plus certaine de toutes les dérives, je considère pour ma part que nous manquons aux responsabilités qui sont les nôtres. À chacun de se déterminer en son âme et conscience ».



​Convoquée ce dimanche à 15 heures, la nouvelle session devrait cette fois permettre à Anne-Laure Santucci, Vannina Chiarelli-Luzi et Jean-Félix Acquaviva de rejoindre l’Exécutif, aucune exigence de quorum n’étant cette fois requise par la loi. Une réunion qui sera de facto « de pure forme » pour Paul-Félix Benedetti qui a d’ores et déjà annoncé que son groupe ne sera cette fois pas présent. « Ce n’est pas une défiance au mandat et à l’institution. Je reproche à la majorité de n’avoir gouverné qu’entre elle durant trois ans et demi. Je leur laisse aujourd’hui la responsabilité de la continuité de leur action », a-t-il instillé à l’heure de quitter l’hémicycle.