Remaniement au conseil exécutif de Corse : Gilles Simeoni annonce trois départs

La rumeur bruissait depuis déjà quelques semaines. Ce jeudi après-midi, à l’occasion de la session de l’Assemblée de Corse, Gilles Simeoni a annoncé un remaniement à l’Exécutif. Comme cela est permis depuis une ordonnance du 21 novembre 2016, à la fin de cette première session de l’année, le président de l’Exécutif prendra un arrêté qui met fin aux fonctions d’Alex Vinciguerra, président de l’Agence de Développement Économique de la Corse (Adec), de Flora Mattei, présidente de l’Office des Transports de la Corse (OTC) et d’Antonia Luciani, conseillère exécutive en charge de l’éducation et de la culture.



Pour remplacer ces conseillers exécutifs sortants, comme il est prévu à l’article L 4422-20 du code général des collectivités territoriales, l’Assemblée de Corse procédera « sur proposition du conseil exécutif de Corse, à une nouvelle élection pour pourvoir le ou les sièges vacants dans le délai d’un mois ». Gilles Simeoni a en outre profité de cette prise de parole pour annoncer les trois membres de Fà Populu qui seront candidats à cette succession, dans le respect des règles de parité : Vanina Luzi, Anne-Laure Santucci et Jean-Félix Acquaviva. Reste à savoir quels portefeuilles leur seront confiés. La session spéciale lors de laquelle il sera procédé à cette élection devrait se tenir « entre le 10 et le 15 février » a précisé Gilles Simeoni.



Avec ce remaniement, le président de l’Exécutif a expliqué vouloir respecter un engagement pris lors de la campagne des territoriales de 2021. « Je m’étais engagé devant les Corses à exploiter la capacité de renouvellement du conseil exécutif à mi-mandat – ce qui nous amène à décembre 2024 - afin d’assurer une respiration démocratique et insuffler une nouvelle dynamique », a-t-il souligné en précisant que ce remaniement a vocation à répondre au mieux à deux objectifs : « mener à bien la procédure de révision constitutionnelle d’ici la fin d’année 2025 » et « répondre aux attentes fortes des Corses dans tous les domaines », lesquelles ont parfois « connu jusqu’à aujourd’hui des réponses quelquefois insuffisantes ».



Jusqu’à l’élection des nouveaux conseillers exécutifs, Gilles Simeoni a indiqué qu’il assurerait l’intérim pour la gestion des affaires courantes. Les trois sortants ont pour leur part le choix de retourner siéger d en tant que conseillers territoriaux ou de mettre fin à leur mandat. Si Antonia Luciani et Alex Vinciguerra ont d'ores et déjà annoncé qu'ils rejoindraient les travées de l'Assemblée, Flora Mattei a pour sa part dévoilé qu'elle se consacrerait désormais à ses autres activités, notamment à l'Université de Corse.