Après-midi musical très réussi au Domaine Orsini au profit de La Ligue Contre Le Cancer

Ce dimanche 10 novembre le public était nombreux, et généreux (4000 euros récoltés), pour assister à la manifestation en faveur de La ligue contre le Cancer organisée la présidente Jeannine Maraninchi et ses bénévoles qui tous ensemble n'ont ménagé ni leur temps ni leurs efforts pour organiser cet évènement.



Quatre heures durant la musique a résonné dans ce bel endroit. Les spectateurs ravis ont ainsi apprécié la talentueuse Alexia , accompagnée de son guitariste ( candidate de la saison 5 de "The Voice", elle y a remporté le titre de la plus belle voix ), puis le trio Isulani (composé d'Henri NappiI, Sylvain Jacques et à la batterie Philippe Campana) ont proposé un répertoire allant de la variété aux chants corses) et pour terminer le sosie de Jacques Dutronc interprétant plusieurs chansons (« j'aime les filles », « Paris s'éveille », ..., et son répertoire personnel ) : tous ces artistes n’ont pas hésité à venir gracieusement donner de leur temps et Mme Jeannine Maraninchi les en a chaleureusement félicités.



Elle a également tenu à rappeler que l’objectif de La Ligue est de poursuivre inlassablement ses actions pour récolter des fonds, afin non seulement de venir en aide à la recherche médicale contre cette terrible maladie, mais aussi de permettre l’accompagnement des nombreux malades balanins et de leur famille dans cette lourde épreuve qu’ils vivent au quotidien.



Mme Maraninchi a enfin remercié le Domaine Orsini d’avoir ouvert les portes de ce magnifique lieu, terminant par un hommage à Monsieur Orsini, disparu il y a un an : « c’était un ami, un bienfaiteur qui a œuvré avec une grande générosité au profit de la Ligue Contre le Cancer : s’il nous regarde il doit être fier de nous voir aujourd’hui au Domaine, et de savoir que son action est perpétuée. »