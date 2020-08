Antennes 4G à Bavedda et au Cuscionu : « La protection des sites est une priorité absolue » pour l’Exécutif corse

Voici le communiqué :



« Le déploiement d’antennes téléphoniques 4G ou 5G suscite depuis plusieurs semaines dans l’île beaucoup d’interrogations, d’inquiétudes, voire de contestations de la part d’élus, d’associations et de la population.

Dans le cadre de l’aménagement actuel des infrastructures de téléphonie mobile, la Corse doit en effet arbitrer entre des impératifs qui peuvent être contradictoires :

- Nécessité de rattraper le retard historique et de couvrir efficacement le territoire aussi bien pour des raisons de développement économique, de sécurité publique (interventions incendies ou accidents) que d’accès généralisé pour tous les citoyens aux usages courants des nouvelles technologies ;

- Prise en compte de préoccupations de santé publique, au cœur notamment des questionnements récents concernant la 5G : les études en cours doivent permettre d’en évaluer les impacts sur la santé ;

- Préservation paysagère et esthétique de nos sites, qui sont souvent en Corse des sites remarquables ;

- Protection de la biodiversité animale et végétale. La nécessité de trouver un équilibre entre ces différents points se retrouve aujourd’hui avec force dans le débat relatif au projet d’implantation d’antennes de téléphonie 4G dans les sites exceptionnels du massif de Bavedda et du plateau du Cuscionu. Pour autant, les problématiques concernant ces deux sites et les solutions à mettre en perspective ne se posent pas exactement dans les mêmes termes. Concernant le site de Bavedda, la nécessité d’implanter une antenne téléphonique fait aujourd’hui consensus, compte tenu notamment des enjeux de sécurité dans une zone à haut risque (incendies, sécurité baignades, forte fréquentation touristique,...). Reste à définir le lieu d’implantation, le site actuellement retenu par les études ne faisant pas l’unanimité, et le choix qui sera finalement retenu devant être celui qui permet de préserver au mieux un site exceptionnel.



Le projet implantation d’antennes sur le site du Cuscionu s’inscrit dans un contexte différent.

Contrairement au site de Bavedda, celui du Cuscione est déjà partiellement couvert par du réseau de téléphonie mobile.

Le plateau du Cuscionu est en second lieu beaucoup moins exposé au risque incendie, même si sa fréquentation importante peut conduire à la nécessité d’interventions d’urgence.

Par ailleurs, concernant l’impact visuel de l’installation des pylônes, le caractère ras de la végétation accroît les risques d’atteinte à la qualité paysagère et esthétique du territoire.

Enfin, l’électrification du site fait l’objet d’une opposition légitime.

En filigrane, se pose en effet la question des usages du plateau.

Le devenir du site emblématique du Cuscionu, fer de lance de l’agro-pastoralisme d’hier comme de celui d’aujourd’hui et de demain, concentre en effet tous les enjeux liés au devenir de la montagne Corse.



Pour le Conseil exécutif de Corse, il est donc indispensable d’approfondir la réflexion collective et la concertation entre toutes les parties prenantes (élus, associations, acteurs, services de la Collectivité de Corse et de l’Etat, opérateurs) concernant le projet d’implantation d’antennes sur les deux sites de Bavedda et du Cuscionu.



Le Conseil exécutif de Corse a pris attache avec les maires et élus concernés pour définir en commun une méthode et un calendrier resserré de travail permettant de construire avec toutes les parties prenantes l’indispensable consensus ».