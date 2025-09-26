Anjo Marcelli : Une double passion du LEGO et du cinéma au Salon du modélisme à Borgo

Une passion dévorante

Le virus était pris, Anjo s’est engouffré dans cette passion sans même s’en apercevoir : « Je me suis dit : puisqu’il y a des Lego sur les séries, je vais regarder s’il y en a aussi sur les films d’action qui me plaisent. Il y avait ceux du film « Fast and Furious » dont j’ai construit les voitures ». Il enchaîne dans la foulée les Lego d’Indiana Jones, Les Dents de la mer, Batman, Star Wars, les comics Marvel dont il est fan… « Je me suis concentré uniquement sur le cinéma. C’est là où je me sens le mieux. Je ne vais pas dans d’autres univers, ça ne m’intéresse pas ». Pourquoi aime-t-il tant les petites briques ? « Je me suis aperçu en montant le Central Perk que ce travail m’apaisait. Je suis quelqu’un de très nerveux. En me concentrant sur les Lego, je devenais très calme. Je montais tranquillement sans penser à rien, juste à ma construction. Et je me suis dit pourquoi pas continuer sur le cinéma ». Un travail très précis, très minutieux, très prenant, mais aussi une passion dévorante et chronophage : « Je n’ai pas de vie sociale », avoue-t-il. « Je peux passer un week-end complet du vendredi au dimanche, comme mes soirées à construire avec les LEGO. J’aime le travail abouti, voir mon Lego terminé, c’est une satisfaction, qu’importe le nombre de pièces, j’ai fini, je suis content ». Anjo a déjà construit près de 120 sets de Lego sur le cinéma, un set étant une construction Lego, 40 sets rien que depuis le début de l’année. Son problème désormais est de trouver assez de place dans son appartement pour les stocker. Mais cette passion a un coût : « Un set LEGO peut coûter très cher, de dix euros à 5000 €, voire 10 000 €. Le Lego Titanic, par exemple, qui a près de 10 000 pièces, coûte 890 € ». Il reconnait y consacrer « un budget de 200 à 300 € par mois ». Il reçoit désormais des Lego en cadeaux pour Noël ou pour ses anniversaires. « Quand je vais sur le continent, je m’arrête systématiquement dans une boutique LEGO officielle au grand dam de mon banquier parce qu’il y a des sets LEGO qu’on ne trouve pas dans les magasins de jouets et qui sont en exclusivité dans ces boutiques ». Il a profité de ces déplacements pour assister à des concours : « J’ai adoré ! C’était magnifique ! ». S’il aimerait y participer, il ne le prévoit pas pour l’instant : « Ce sont des heures et des heures de travail avec un coût logistique très cher ».