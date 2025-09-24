Borgo - Une nouvelle édition du salon du modèle réduit et du modélisme

CorseNetInfos
Philippe Jammes le Mercredi 24 Septembre 2025 à 10:50

Après une 1ère édition très réussie, l’association Ynys Créations organise ce samedi 27 septembre et dimanche 28 septembre, à la salle des fêtes de Borgo (entrée gratuite) la 2e édition du « Salon du modélisme et du modèle réduit ». De sacrées et belles nouveautés à découvrir pour cette édition 2025



Les modeles réduits et le modélisme ont toujours eu un certain succès sur l'île. C'est sans doute pour cela que se déroule, à la salle des fêtes de Borgo, ce samedi 27 septembre, et dimanche. 28 septembre la deuxième édition su salon du modèle réduit et du modélisme.
« Ce festival est l’occasion pour les nombreux amateurs  corses, de faire connaitre leur passion pour l’art du modélisme et de la construction de maquettes » indique le GO Jean-Philippe Serpi. «C’est également dans un but de fédérer, d’échanger entre nous car nous sommes près de 200 à satisfaire à cette passion sur l’île». 
Cette 2e édition prévoit encore plus que la 1ère qui fait figure de modèle … réduit par rapport à celle proposée le week-end prochain :  34 stands, 76 exposants, présence de professionnels comme King Jouet et Corsica Modélisme, restauration rapide à l'extérieur et la présence de l'AFM Téléthon, Ynys Créations étant partenaire de l’association depuis plusieurs années, qui vendra des crêpes pour la bonne cause.
De 9h à 21h le samedi 27 septembre et de 9h à 18h le dimanche 28 (entrée gratuite), une grande exposition de maquettes, modèles réduits statiques ou radiocommandés, dioramas, figurines, réseaux ferrés, bourses d’échanges animation. « 
Cette année nous aurons même un plan d’eau pour les navires et différents bateaux en taille réduite » ajoute J.Ph. Serpi. Autres belles attractions, deux grands réseaux ferroviaires et des démonstrations sur pistes de modèles radiocommandés…. Un salon lui … recommandé !
 





