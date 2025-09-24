Borgo - Une nouvelle édition du salon du modèle réduit et du modélisme

Les modeles réduits et le modélisme ont toujours eu un certain succès sur l'île. C'est sans doute pour cela que se déroule, à la salle des fêtes de Borgo, ce samedi 27 septembre, et dimanche. 28 septembre la deuxième édition su salon du modèle réduit et du modélisme.
« Ce festival est l’occasion pour les nombreux amateurs corses, de faire connaitre leur passion pour l’art du modélisme et de la construction de maquettes » indique le GO Jean-Philippe Serpi. «C’est également dans un but de fédérer, d’échanger entre nous car nous sommes près de 200 à satisfaire à cette passion sur l’île».
Cette 2e édition prévoit encore plus que la 1ère qui fait figure de modèle … réduit par rapport à celle proposée le week-end prochain : 34 stands, 76 exposants, présence de professionnels comme King Jouet et Corsica Modélisme, restauration rapide à l'extérieur et la présence de l'AFM Téléthon, Ynys Créations étant partenaire de l’association depuis plusieurs années, qui vendra des crêpes pour la bonne cause.
De 9h à 21h le samedi 27 septembre et de 9h à 18h le dimanche 28 (entrée gratuite), une grande exposition de maquettes, modèles réduits statiques ou radiocommandés, dioramas, figurines, réseaux ferrés, bourses d’échanges animation. «
Cette année nous aurons même un plan d’eau pour les navires et différents bateaux en taille réduite » ajoute J.Ph. Serpi. Autres belles attractions, deux grands réseaux ferroviaires et des démonstrations sur pistes de modèles radiocommandés…. Un salon lui … recommandé !
