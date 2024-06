Enfin un salon du modélisme et du modèle réduit en Corse

« Depuis mon adolescence je baigne dans ce milieu » indique Jean-Philippe Serpi, le président d’YNYS Création . « A l’occasion du salon des collectionneurs de Borgo auquel je participe tous les ans au mois de mai, j’ai pu rencontrer des collectionneurs, des modélistes. Et on a fait ce constat : En Corse il ne se passe rien dans ce domaine. Les collectionneurs et constructeurs de maquettes restent dans l’ombre. Il n’y a pas de rencontres, d’échanges, encore moins de bourses d’échanges. Aujourd’hui je souhaite mettre en vitrine leurs savoir-faire».Mais quelle différence entre modélisme et modèle réduit ?« Les modélistes construisent des maquettes, alors que les modèles réduits s’achètent déjà montés par des collectionneurs » répond Jean-PhilippeFrustré, JPH Serpi a décidé de passer à l’action. « J’ai d’ores et déjà réservé la salle polyvalente de Borgo pour la fin septembre. Nous sommes déjà plusieurs participants et nous lançons un appel à d’autres modélistes et collectionneurs de modèles réduits ».Ce « Salon du modélisme et du modèle réduit », les 27, 28 et 29 septembre de 9h à 18h, se veut ouvert aux particuliers et aux associations, un évènement fédérateur. « Il y a une vraie demande » insiste l’organisateur. « J’ai pu admirer de sacrées collections, des superbes réalisations à différentes échelles que ce soit des voitures, des trains, des bateaux ou des avions, des maquettes statiques ou radiocommandés. En ce moment j’ai 4 maquettes en chantier. Ce salon se veut une vitrine mais aussi un lieu de rencontres, d’échanges, d’achats, de ventes ».Pour tous renseignements concernant ce Salon (entrée gratuite) : ynyscreations2b@sfr.fr ou 06.72.80.93.46