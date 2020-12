Amélioration de l’habitat à l’Isula : les travaux ont démarré

Ces opérations visent à réhabiliter, voire à sortir d’un état de vétusté avancé, certains immeubles du centre ancien, cœur historique et véritable identité urbaine et patrimoniale de la cité paoline qui tient tant à cœur à ses habitants.

Dans ce cadre, les travaux de l’immeuble concerné Place Paoli vont être pris en charge par des fonds publics à hauteur de 688.405 euros, soit près de 70% du montant total des travaux.

D’autres opérations sont en cours dans la ville ou vont être lancées ces prochaines semaines : rue Paoli, rue de nuit, avenue Paul Doumer…

“Grâce à ce type d’opérations, nous allons pouvoir donner un autre visage aux immeubles dégradés de nos centres anciens et ainsi redynamiser ces derniers, tout en respectant le patrimoine architectural balanin” précise Angèle Bastiani maire de l’Isula. poursuivre:

"En effet, l’OPAH permet de venir en aide aux propriétaires qui ont parfois des difficultés à engager des travaux aussi conséquents, sans aliéner leur bien, assurant ainsi une maîtrise foncière des biens immobiliers sur notre territoire.

Dans les mois à venir, une nouvelle OPAH va être lancée sur l’ensemble de nos 22 communes et nous allons engager un travail de communication important afin d’informer l’ensemble des communes et des propriétaires des dispositifs de réhabilitation et d’aide existants” se réjouit Angèle Bastiani

Ces opérations sont d’autant plus importantes qu’elles concernent essentiellement les logements appartenant ou occupés par des personnes résidentes à l’année, ce qui permettra de fixer dans les centres anciens du logement pérenne à destination des locaux.