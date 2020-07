Alexandre Lima représentera la Corse aux Olympiades des Métiers

Dans le cadre des Olympiades des Métiers, le CFA de la Corse du Sud a organisé l’épreuve de plomberie au sein du Foyer des Jeunes Travailleurs à Ajaccio. Cette compétition rassemble tous les deux ans des jeunes de moins de 23 ans issus des 5 continents pour s’affronter dans une soixantaine de métiers. Mais pour pouvoir se retrouver à Lyon le 10 décembre prochain pour la sélection nationale, il convenait de passer l’épreuve régionale.

C’est ainsi que le jeune Alexandre Lima a travaillé un jour et demi sur un exercice pratique sous la houlette et le jugement de professionnels et professeurs.

« Il y a deux ans j’avais participé mais uniquement en démonstration, je n’étais pas candidat, a expliqué le jeune apprenti de 21 ans. Cette fois, je voulais essayer de participer davantage en intégrant la compétition ».



Et c’est un pari réussi pour Alexandre, lequel au terme de son épreuve, remporte le précieux sésame qui lui permettra de continuer ces Olympiades. Rien à gagner particulièrement si ce n’est la satisfaction de prouver que la jeunesse a du talent et sait être professionnelle.

« Cette année, la compétition se déroule dans des conditions particulières puisqu’elle a dû être repoussée en raison de la crise sanitaire a souligné Antonio Mendes Moraïs, formateur en installations sanitaires et thermiques au CFA. Certains jeunes se sont désistés mais Alexandre a maintenu sa candidature ».



Le jeune homme n’a pas ménagé ses efforts sur un travail assez varié avec différents supports, acier, PVC, etc. Si la réalisation n’est pas parfaite, elle a su convaincre le jury pour lui permettre de continuer. Présent pour la remise de prix, le Président François-Marie Ottaviani encourage les jeunes à s’inscrire à ces Olympiades. « Si les conditions ont été rudes cette année avec le COVID, nous sommes quand même heureux de pouvoir représenter entre 9 et 11 métiers pour notre région. Cette compétition permet également de mettre en valeur les centres de formation et la qualité des enseignements ». Alexandre s’envolera donc pour Lyon en décembre prochain afin de défendre les couleurs de la Corse lors de l’épreuve nationale.