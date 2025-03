Aleria : premier album de rock progressif et de métal pour la guitariste et compositrice Chiara Manenti

D’où vous vient cette passion pour la musique ?



J’ai commencé à m’intéresser à la musique à 8 ans, lorsque j’ai découvert le blues. J’ai appris à jouer de la guitare grâce à ce style musical, en écoutant des légendes comme Stevie Ray Vaughan ou Albert King. Plus tard, j’ai découvert la guitare électrique, et d’autres genres musicaux, comme le rock progressif ou le métal. Je suis autodidacte, aucun membre de ma famille n’est musicien.





Quel a été le cheminement pour trouver le style qui vous correspond le mieux ?



J’ai écouté de nombreux styles, tous différents les uns des autres, malgré une appétence particulière pour le blues, qui est très axé autour de la guitare. À 10 ans, j’ai commencé à écouter des groupes des années 70, comme Genesis, qui font du rock progressif. Ce style est une véritable mine d’or, avec des morceaux qui durent parfois 20 minutes, ce qui est idéal pour en apprendre davantage sur le genre. Je pense que ma curiosité m’a beaucoup aidée durant mon cheminement. Quelques années plus tard, j’ai été formée au conservatoire, ce qui a élargi mes connaissances, et j’ai découvert les musiques de film.





Vous composez des musiques pour des films et des jeux vidéo. Pourquoi vous êtes-vous lancée dans cette nouvelle expérience ?



J’ai toujours aimé les univers fantastiques. Quand j’étais petite, je regardais Star Wars, Le Seigneur des anneaux, Dune… Je lisais aussi beaucoup. Je suis passionnée par ces univers que je trouve riches et variés. En étudiant les musiques de film au conservatoire, je me suis dit que ce serait bien de faire mes propres compositions pour des projets, pour rester dans la continuité de ce que j’aimais étant enfant.





Vous publiez aussi des reprises de musiques très connues sur les réseaux sociaux. Est-ce une manière d’attirer un autre public ?



Totalement ! Quand j’ai publié mes premières vidéos, j’ai remarqué qu’elles étaient regardées à l’international, comme en Italie, et même aux États-Unis. Ces reprises ont réussi à rassembler de nombreuses personnes, passionnées par la guitare et ces styles musicaux.





Vous venez de sortir votre premier single, Conversation Blues, un style parfois méconnu. L’objectif était-il de rendre ce genre musical plus accessible ?



Je pense que le blues est intemporel et qu’il ne pourra jamais être démodé. C’est vrai que c’est un genre musical moins connu en France qu’aux États-Unis, mais il fait toujours bouger. J’ai remarqué, en regardant d’autres musiciens jouer, que les gens tapent instinctivement du pied en entendant du blues, ce qui n’est pas forcément le cas d’autres styles musicaux. Avec mon single, je ne prétends pas révolutionner le genre. J’espère juste qu’il fera plaisir aux gens qui l’écouteront.





Vous allez sortir votre premier album cette année. À quoi doit-on s’attendre ?



Cet album, intitulé Ascension, est un album de rock progressif et de métal. C’est un album concept qui raconte une histoire fantastique, et tous les morceaux se suivent, à la manière des chapitres d’un livre. En plus des musiques, il y aura une vraie identité visuelle avec des dessins, et les gens pourront lire l’histoire et écouter l’album en même temps. Je me suis vraiment amusée lors de l’écriture, notamment lorsque j’ai décrit des lieux qui n’existent que dans mon imagination. Cet album, c’est un rêve d’enfant, et c’est aussi une belle déclaration d’amour à la guitare.





Pensez-vous à une tournée pour défendre cet album ?



Pour l’instant, je n’ai rien de prévu, mais ce serait génial de partir en tournée. Il me faudrait une grosse équipe, mais je pense qu’on pourrait s’amuser à raconter cette histoire sur scène.