Aleria 75 : Un parcours mémoriel à la hauteur de l’acte fondateur du nationalisme corse

Le devoir de mémoire

Ce dimanche matin 22 août, la conscience de tout ce que le mouvement national et la Corse doivent à Aleria et la nécessité d’en honorer sont vives chez les élus et militants de tous âges symboliquement présents devant la stèle, malgré le soleil de plomb et les restrictions sanitaires. Le président du Conseil exécutif de la Collectivité de Corse, Gilles Simeoni, en fait la promesse solennelle : « IL faut qu’il y ait ici un lieu de mémoire à la hauteur de ce que fut Aleria dans l’histoire contemporaine et dans l’histoire de la Corse. Pas parce que la majorité territoriale est nationaliste, mais tout simplement parce que la collectivité de Corse est une institution qui a été gagnée par les luttes et grâce à la lutte… Je regrette, comme beaucoup d’entre vous que la façade au moins de la cave, qui représente la mémoire de ces deux journées et de ce qui a suivi, n’est pas pu être matériellement conservée, mais il y a, aujourd’hui des procédés numériques qui permettent de reconstituer des lieux à l’identique. Ce lieu de mémoire, nous le devons à ceux qui ont écrit cette histoire, et il est normal que nous conservions leur voix, leur nom et leur visage. Ce sera fait ! ».



Le sens d’Aleria

Le président de l’Exécutif enchaine sur un discours plus politique où il martèle quatre mots : gratitude, fidélité, détermination et espoir. Gratitude d’abord pour ceux qui ont mené le combat : « Ce lieu de mémoire que nous devons construire ensemble, sa première vocation sera d’exprimer notre gratitude pour le courage et la lucidité qu’il a fallu à une poignée de femmes et d’hommes pour se lever et dire : « Non ! » lorsque ce peuple avait tout oublié jusqu’à la conscience de ce qu’il est ». Fidélité ensuite « totale » à l’idéal d’Aleria : « Nous ne transigerons jamais, ni avec la défense des intérêts de ce peuple, ni avec la défense des intérêts de cette terre. Nous sommes irréductiblement fidèles au fil historique du combat initié il y a plus d’un demi-siècle ». Et surtout sa détermination à concrétiser cet idéal : « La victoire politique ne sera acquise que lorsque ce peuple aura les moyens pleins et entiers de son émancipation économique, sociale, culture, institutionnelle et politique. Nous devons faire en sorte que les jeunes soient, à la fois, des passeurs de mémoire et des artisans de cette nation qui reste à construire ». Enfin l’espoir dans l’avènement d’une Corse apaisée et émancipée : « Nous ne pouvons pas échouer ! », comme il l’explique en vidéo :