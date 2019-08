Alain Yvon dit au revoir à l'IRA de Bastia

Il dirigeait à Bastia depuis 8 ans l'un des cinq institut régional d'administration de France, Alain Yvon a pris sa retraite entouré de ses collègues.

Ingénieur des travaux public de formation, Alain Yvon s'est dirigé vers l'ENA où un grand attrait pour le terrain et les administrations locales s'est révélé. Passé par le Cameroun ou la Martinique où il a œuvré pour lutter contre les habitats insalubres, Alain Yvon a souligné son intérêt pour les problématiques spécifiques aux tropiques mais aussi "une dimension sociale profonde" des îles qu'il aime tant.



Le directeur de 1 034 élèves de l'IRA de Bastia

Sa volonté de transmettre les valeurs républicaines a conduit ce Breton à rejoindre il y a huit ans l'IRA de Bastia.

Ici, l'ancien directeur a beaucoup œuvré pour établir de bonnes relations avec les 1 034 élèves qu'il a eu sous son aile.

Il explique avec joie "j'ai essayé depuis deux ans de m'éloigner d'un modèle où la formation s'exprimait uniquement par les notes et le travail à faire. J'ai voulu aider à ce que les élèves se révèlent pour être les meilleurs cadres de demain. (...) Le plus beau cadeau que j'ai pu avoir c'est une enquête de satisfaction très bonne, faite un an après que les élèves aient quitté l'IRA."



Une succession assurée

Pendant deux ans Alain Yvon et son administration ont beaucoup travaillé sur la très attendue réforme de l'IRA qui sera mise en place en septembre. Son successeur originaire de Nice, Gérard Clerissi, professeur de science sociale de formation, aura pour mission de piloter cette nouvelle réforme qui mettra l'accent sur l'accompagnement des élèves.