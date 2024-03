Nouvelle promotion de l'IRA : ces élèves qui ont choisi Bastia

- Depuis quand êtes-vous directeur de l’IRA de Bastia ?

- Je suis arrivé en septembre 2019 au moment où la réforme se mettait en place. J’attaque donc ma 5e année et ma dixième rentrée puisque nous vivions, jusqu’à présent, au rythme de deux promotions par an. À partir de janvier 2025, la formation durera 8 mois et non plus 6. Le stage d'un mois et demi est réintroduit, il avait été supprimé durant ces cinq années. Après, le principe reste la même : leur transmettre au mieux les outils de base du cadre administratif.



- C’est donc une rentrée un peu particulière ?

- Chaque rentrée est un moment fort, donc, imaginez quand il y en avait deux par an. Ça impliquait une dynamique particulière. Les équipes des cinq instituts régionaux d'administration de France – à Bastia, Lille, Lyon, Metz et Nantes – étaient sur la brèche en permanence. Un maelström constant qui demandait une énergie supplémentaire. Le fait de revenir à une promotion par an devrait nous permettre, à travers des phases un peu plus calmes, de réintroduire la formation continue. On pourra réinterroger nos pratiques, faire de l’ingénierie pédagogique et travailler plus à froid.



- Et pour les élèves, l’occasion de mieux découvrir le territoire ?

- Bien évidemment, surtout ceux qui feront leur stage ici. Ils vont découvrir le monde professionnel insulaire et les spécificités du territoire. Les autres auront plus de temps dans leurs allers-retours sur le continent. C’est une période privilégiée de pouvoir consacrer dans sa vie, six mois aujourd’hui et bientôt huit à une formation aussi lourde. À moins qu’ils choisissent de prolonger dans d’autres écoles du service public comme l’Institut national du service public (INSP, ancien ENA) et de repartir sur un cycle de formation.



- Quel est le profil de ces élèves ?

- Il n’y a pas de limites d’âge ! C’est une très grande valeur du service public. Trois types de population : des externes, souvent en fin d’études, des internes, fonctionnaires de catégorie C ou B, ils sont là pour franchir un cap, ils connaissent déjà l’administration et enfin, tout le reste qui peuvent venir du privé, du milieu associatif ou même des élus. Ça leur permet d’intégrer la fonction publique d’état. Ils représentent environ 10 % de la promotion, les internes 40 % et les externes 50 %.



- Ils vont rencontrer le Préfet Michel Prosic très bientôt ?

- Oui, on a cœur d’organiser ces rendez-vous. Le Préfet leur consacre toute une soirée, un échange enrichissant. Il y a un lien très fort entre l’IRA et la Préfecture, nous sommes partenaires sur pas mal d’opérations. Le Maire de Bastia est l’autre personnalité qu’ils rencontrent. Également un moment sympa et très apprécié de nos élèves.



- Comment évoluent ces promotions ?

- Déjà, les élèves de l’IRA sont des personnes de leur temps, en phase avec les grands enjeux qui traversent notre société. On sent chez eux une forte fibre écologique. La défense de l’environnement et la transition écologique sont au cœur de leurs préoccupations. Ça fait partie de nos domaines de formation qui prennent de plus en plus d’importance. Nous les formons dans ce sens et faisons en sorte, ici, à l’IRA, d’être exemplaire dans le domaine. La transition écologique n’est pas uniquement un thème de conférence, nous agissons dans ce sens avec les actes du quotidien. Nous avons aussi cette génération Y qui veut concilier vie privée, vie familiale et vie professionnelle. Parce qu’il n’y a pas que le travail dans la vie ! Il y a moins de profils carriéristes qu’il y a quelques années. Sans rien sacrifier, ils cherchent un équilibre. Ce paramètre pèse dans leurs choix de postes.



- Combien d’élèves ?

- On est passé de 80 à 115 cette année. Il y a un effet masse qu’on avait plus l’habitude de voir. C’est la première marche d’une massification qui va monter en puissance. Nous attendons 192 élèves en janvier 2025. L’état est confronté à des besoins de recrutement importants pour une raison démographique. Des départs à la retraite massifs vont laisser de la place. Avant la réforme de 2019, il nous arrivait d’accueillir 130, 140 élèves, mais jamais autant. Nous allons pousser les murs et surtout organiser des réaménagements internes. Nous allons réaménager l’espace grâce à des travaux légers. Nous prenons également en compte les problématiques de sécurité liée au bâtiment, pour être en règle. C’est un minimum pour une école qui forme les futurs cadres de l’administration. Nous serons prêts à la rentrée prochaine.