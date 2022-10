Ajaccio : un jeu de cartes pour sensibiliser les enfants aux risques d'inondation

Ce matin, les 21 enfants d'une classe de CM2 de l'école primaire Simone Veil ont pu échapper aux cours traditionnels. A la place, ils ont même eu le droit de jouer. Mais pas n'importe comment. "La goutte de trop", jeu de cartes réparti sur les tables de la salle, a un but éducatif bien précis. "Les enfants sont sensibilisés aux risques d'inondation que l'on peut connaître ici, explique Nicole Ottavy, adjointe au maire à l'urbanisme, à l'aménagement et aux risques. L'objectif est de leur faire acquérir une culture du risque, c'est-à-dire avoir les bons réflexes et être les ambassadeurs des bonnes attitudes face aux inondations, dès le plus jeune âge."

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la première édition de la Journée nationale « Tous résilients face aux risques » qui aura lieu le jeudi 13 octobre prochain. La Ville d’Ajaccio, en partenariat avec l'Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques (AFPCNT) et l’Académie de Corse, a choisi cette école volontaire pour inaugurer ce projet. "Cette action est une première mais la mairie d'Ajaccio s'oriente de plus en plus vers une sensibilisation des enfants très tôt, détaille Rose-Marie Ottavy-Sarrola, adjointe aux affaires scolaires et aux temps de l'enfant de la mairie ajaccienne. C'est ludique tout en leur montrant ce qu'ils doivent faire et les risques encourus, ce qui leur permettra peut-être plus tard de venir en aide à d'autres enfants, voire des adultes."

16 écoles concernées

Bien que l'établissement ait été volontaire pour participer à l'opération, son choix en tant que première étape n'est pas dû au hasard. "Cette école est située dans un quartier qui a déjà subi des inondations, rappelle Nicole Ottavy. Grâce à ce jeu, les enfants apprennent la gestion d'une inondation, de la submersion marine, de mouvements de terrain, ce qui leur permet d'être résilients face à ces risques." Dans l'après-midi, le jeu a aussi été présenté à des élèves de CM1 de l'école élémentaire Victor Hugo. Le début d'une série de mise ne lumière de l'outil, qui se poursuivra dans quatorze établissements de la ville.

Dans la continuité des guides élaborés depuis 2017, le choix d'un jeu de prévention sur l'inondation rappelle ce qui est mis en place au niveau maritime. "Il y a déjà eu une première édition où les enfants ont été sensibilisés à un certain nombre de choses au niveau de la mer : comment les secours se déroulent, comment réagir si un enfant est en difficulté au bord de l'eau, la différence de couleur des drapeaux, présente Rose-Marie Ottavy-Sarrola. A partir du moment où l'enfant maîtrise ces codes, il ne va pas paniquer et deviendra un adulte apte à faire les bons choix, à les transmettre et mieux appréhender la gestion d'une crise délicate." Les actions de ce type devraient se multiplier dans les mois à venir.