Ajaccio : un deuxième prix national pour les écrivains en herbe de l'école de la Résidence des Îles

Après avoir remporté la finale du concours de lecture à voix haute « Grande Cause nationale », la Corse s’ illustre une nouvelle fois à l’échelle nationale.

En effet, les élèves de CE1 de l’école de de la Résidence des Îles d’Ajaccio sont les lauréats du concours « Plumes en herbes 2022 », un prix littéraire consacré au récit de vie lanc é par les éditions Nathan qui a réuni 1941 classes dans l’hexagone, soit près de 45000 élèves parmi lesquels, les Ajacciens .

Le challenge était de taille : il s’agissait à partir d’images fournies par l’illustratrice Aurore Damant de réaliser un récit cohérent, bien écrit et surtout qui fait rêver. Au terme d’un travail sérieux de l’enseignante et des 26 élèves, c’est un deuxième prix national qui vient saluer et récompenser le résultat de leur labeur. « Ce fut une expérience vraiment très enrichissante, a expliqué l’enseignante Mme Carolaggi . E nrichissante pour tou s , y compris les enfants en difficulté. Ils se sont livrés avec un grand engouement à des exercices grandeur nature de maniement de la langue française pendant un trimestre de travaux pratiques très ludiques où toutes les contraintes lexicales, syntaxiques et orthographiques prennent du sens et à l’issue desquels les élèves progressent et sortent heureux et fiers. »



Ce jeudi 23 juin, les élèves ont donc reçu la visite du recteur, Jean-Philippe Agresti , de la DASEN , V irginie Frantz et de l’inspectrice Marie-Dominique Susin i venus leur remettre les diplômes correspondant à leur précieuse deuxième place nationale. « Il est essentiel de pouvoir travailler en mode projet sur des fondamentaux, l’expression écrite, l’imagination, l’écriture et la construction d’une histoire, a souligné Jean-Phillipe Agresti . C’est le travail des enseignants et celui des élèves qui nous amènent à de belles réussites comme aujourd’hui ».



Les écrivains en herbe ont donc reçu leurs cadeaux, mais en avaient réservé, e ux aussi aux représentant s de l’Éducation nationale . Un beau moment de partage, d’échange et d’émotion.