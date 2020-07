Ajaccio, nouvelle marraine du patrouilleur de haute-mer Commandant Ducuing

Le Commandant l’Herminier désarmé depuis plus d’un an, la ville d’Ajaccio se retrouvait depuis lors sans filleul au sein de la marine nationale. « J’ai fait alors la demande de pouvoir à nouveau parrainer un bâtiment militaire » explique le maire Laurent Marcangeli. Une tradition qui remonte à l’époque de Charles VI : les collectivités pouvaient alors financer des navires de guerre, qui souvent d’ailleurs prenaient leur nom. Si le lien financier a aujourd’hui disparu, le lien affectif reste.



« C’est une volonté d’être fidèle aux traditions » déclare Laurent Marcangeli. « La ville a une attache à la mer que nul ne pourrait lui contester, ainsi qu’aux forces armées » poursuit-il. En effet, on le sait peu, mais « Ajaccio est le quatrième port militaire de France ».



Depuis ce lundi 13 juillet et la signature de convention de parrainage en présence du préfet Franck Robine et du député de Corse-du-Sud Jean-Jacques Ferrara, la ville est donc de nouveau marraine d’un bâtiment militaire. Il s’agit d’un patrouilleur de haute-mer, un navire polyvalent au spectre d’emploi large : lutte anti-sous-marine dans les eaux côtières, missions en lien avec des sous-marins, défense des approches maritimes…



Il porte le nom de Gabriel Ducuing, engagé dans le premier conflit mondial et mort pour la France dès le début de la seconde guerre mondiale. « Comment ne pas être touché par ce parcours plein de courage et de bravoure ? » relève le maire, qui se dit « heureux de pouvoir parrainer le navire et par là même de veiller au sort de ceux qui s’y trouvent ».



« Heureux » c’est aussi le sentiment du Commandant Renan Paillereau, tout récemment nommé à la tête des 99 hommes et une femme qui constituent l’équipage du patrouilleur. « L’officialisation de ce parrainage est un moment fort » déclare t-il. « Nous sommes basés à Toulon, mais nous espérons vous rendre visite à chaque fois que cela sera possible » conclut-il.