Ajaccio : handicap et citoyenneté, « faire bouger les lignes »

Une communication à impact fort

4 affiches, 4 messages qui sont à découvrir au fil de cette semaine sur les Top départ lundi dernier pour la campagne de sensibilisation au handicap impulsée par la Ville d'Ajaccio, ce lundi 11 février, date symbolique de la Loi sur le handicap de 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées et leur participation à la citoyenneté. Cette loi a considéré, pour la toute première fois, la personne handicapée comme un citoyen à part entière.4 affiches, 4 messages qui sont à découvrir au fil de cette semaine sur les réseaux sociaux , montrant les actions concrètes menées par la ville. L'idée étant de sensibiliser, ou mieux : interpeller la population aux handicaps. La municipalité avait signé le 21 avril 2011, la « Charte Ville Handicap » en faveur des personnes handicapée, elle mène depuis une politique visant à rendre la vie plus facile aux personnes étant confrontées aux difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Ajaccio communique aujourd'hui sur les chiffres : 165 places de stationnement adaptées aux personnes à mobilité réduite, 6 secteurs urbains mis aux normes d’accessibilité. 77 agents de la Ville d’Ajaccio formés pour accueillir les enfants en situation de handicap. 5 auxiliaires de vie scolaire (AVS) ont été recrutées dans les écoles communales pour accueillir des enfants en situation de handicap.



« Faire bouger les lignes » est le leitmotiv d'Isabelle Felicciagi, conseillère municipale, déléguée au handicap et à l’accessibilité :

« Il m'a semblé essentiel que les gens sachent que ces personnes handicapées existent et vivent aussi dans notre ville. Mon souhait, en lançant cette campagne de communication, était de mettre en scène des habitants de la ville afin de montrer que les personnes en situation de handicap ont eux aussi une vie comme tout le monde et que lorsque l’on se gare sur une place PMR par exemple, ou que l’on laisse son scooter sur un passage piéton, cela les empêche de vivre normalement. Cette campagne fait le lien entre la citoyenneté et le handicap : Vivre ensemble, c’est aussi accepter l’autre, et le respecter.