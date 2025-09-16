Ajaccio : Une saison culturelle qui s'annonce riche en diversité

La directrice Laurianne Giacobbi, la Cheffe de service Programmation Marie-Luce Paccioni, le Programmateur Dominique Appietto, le Chargé de mission arts plastiques Jean-Joseph Renucci et l'adjointe à la Culture Simone Guerrini présentent le programme de cette saison culturelle. "Cette programmation est un travail d'équipe, de personnes passionnées, qui ne mesurent pas leur temps."
Ce mardi 16 septembre à 18h30, rendez-vous est donné à l'Espace Diamant pour la présentation de la nouvelle saison culturelle 2025-2026. En amont, l'adjointe à la Culture Simone Guerrini, la Direction de la Culture de la Ville et les programmateurs nous racontent comment ils ont construit cette nouvelle saison. Si chaque année, le public ajaccien est impatient de découvrir le programme, du côté des équipes, c'est aussi un grand moment "car c’est un travail d’une année" et le fruit "d'un travail collectif" et partenarial, confie Simone Guerrini.
"Nous avons essayé d'avoir une grande diversité. Nous touchons toutes les formes d'art. Notre politique se veut excessivement ouverte parce qu'il est essentiel de toucher tous les publics. Et nous mettons l'accent sur la jeunesse dans le cadre du label EAC - Education artistique et culturelle", souligne l'adjointe à la Culture en ajoutant : "Nous avons une politique culturelle avec des objectifs bien affirmés. Il faut aller chercher, s’informer, faire des choix, proposer un équilibre dans les disciplines, offrir à la population ce qu’elle attend mais pas seulement car il faut proposer des choses nouvelles et soutenir la création insulaire ". " On a essayé d'être équilibré sur les publics, éclectique en musique et en théâtre, on essaye de faire voyager les gens sur toutes les latitudes", glisse pour sa part la directrice de l'Espace Diamant, Laurianne Giacobbi.
Plus loin, à travers sa programmation, la ville aspire également à proposer de la médiation pour tous les publics, mais aussi à "mailler le territoire" pour amener la culture au plus près des habitants. Pour ce faire, spectacles et autres expositions pourront investir de nouveaux lieux, à l'instar du nouveau conservatoire et sa salle de 200 places qui ouvriront leurs portes en janvier prochain.
L'Espace Diamant n'est pour sa part pas en reste pour créer la rencontre entre les artistes et le public. Pour cette nouvelle saison, il renouvelle en outre son partenariat avec l'Aghja, le lycée Fesch, ou encore le Centre méditerranéen de la photographie. Dans la continuité de l’EAC, la ville espère par ailleurs obtenir en 2026 le label "Scène conventionnée d'intêret national" avec la mention "art, enfance, jeunesse" délivré par le ministère de la Culture pour que l'Espace Diamant devienne "une scène conventionnée jeune public". Avec ce label, plus de spectacles à destination de la jeunesse pourront en effet être proposés ainsi que des résidences. En attendant son obtention, en décembre prochain, la Ville organisera les Assises de l'EAC dans le cadre de son label 100% obtenu en 2024.
Dans les coulisses de la programmation
Cette nouvelle saison, très riche, proposera tout d'abord des conférences en entrée libre. L'Espace Diamant a en effet renouvelé son partenariat avec l'Université de Corse, le CIDFF, ou les éditions Albiana. En tout, ce sont 11 conférences qui seront organisées d'octobre à avril.
Pour les arts plastiques, même si l'Espace Diamant reste le phare en matière de politique des arts visuels, de nouveaux lieux dédiés aux arts plastiques comme les murs de la ville pourraient être investis."Nous avons potentiellement 9 expositions (gratuites) cette année et c'est beaucoup sur une saison d'un peu moins de neuf mois", glisse la directrice. En première partie de saison, trois expositions vont être présentées : les photographies de Max Ristori, des arbres centenaires des Milelli ; Jacqueline Desanti, un travail d'aquarelle et des techniques mixtes ; puis Sabatina Leccia qui proposera beaucoup de médiation. Pour anecdote, cette dernière dessiné la couverture du programme de la saison.
L'espace Diamant accueillera également en résidence pendant un mois Joao Vilhena, artiste d'origine portugaise qui travaillera avec les élèves de 1ère du lycée Fesch en option Histoire des arts, Alfons Alt photographe pictorialiste, Christophe Beauregard et sa restitution de résidence durant laquelle il s'est pris de passion pour les menhirs. Il y aura les deux moments clefs : Jardin d'hiver et Jardin d'été, des rencontres avec des artistes en devenir.
Musique, théâtre et danse
Côté spectacles vivants, la saison débutera avec le concert événement des 30 ans de Voce Ventu qui va se jouer à guichet fermé. "Les choix se sont ensuite portés sur Laurent Voulzy, de la musique classique qui tient une part importante. Il y a des découvertes, un showcase avec "Warria Magda" "un groupe de filles extra", "Aime Simone" avec l'Aghja, et "Beatles Factory" qui en plus d’être un concert est un vrai spectacle." "Nous avons aussi nos habituels, l'ensemble instrumentale de Corse avec une soirée Opéra, les rencontres musicales de méditerranée", détaillent les programmateurs. Place ensuite à la danse dans le cadre du festival Dissidance, avec le spectacle "Yumé" signé Edouard Hue, "un chorégraphe très prometteur" selon l'équipe du Diamant. "Sur la danse on a voulu proposer quelque chose de différent. On voulait avoir une programmation plus pédagogique d’où "Secrets du ballet" et pour clore la saison de danse, "Phénix". On est dans le sublime, dans le merveilleux."
Au théâtre Empire, plusieurs spectacles seront présentés : "C'est pas facile d'être heureux quand on va mal" un spectacle d'humour aux 2 Molières, Fanny Ardant seule en scène dans "La blessure et la soif", autre seul en scène avec Jean-Emmanuel Pagni. "Nous proposons "Aladdin" un spectacle jeune public, lui aussi Molièrisé, "Le petit prince" "un joli spectacle". Au niveau des autres spectacles jeunes publics, il y aura "La ferme des animaux" de la compagnie La fleur du boucan, compagnie qui a fait le tour de France et qui est très recherchée", dévoile la directrice de l'Espace Diamant.
Pour proposer une saison de haut vol, les programmateurs ont assisté à une cinquantaine de spectacles sur des événements comme le festival d'Avignon. "Ce qui permet de découvrir des pépites : "Les chatouilles ou la danse de la colère", du théâtre-danse, "un coup de coeur", La peau des autres" un spectacle créé en Corse, notamment à l'Aghja à Ajaccio. Dans cette programmation, on s'est dit aussi qu'on ne se limitait pas à certains sujets. Le spectacle belge "Pouvoir" aussi est un bijou. Ce spectacle a voyagé dans le monde entier". Il y aura d’autres petites pépites comme "Frantz" en partenariat avec l’Aghja. Autre nouveauté aussi, deux résidences organisées dans les crèches de la Ville.
Informations et billeterie :
https://espace-diamant.ajaccio.fr/
Facebook et Instagram : AJACCIOCULTURE
Ouverture de la billeterie mardi 16 septembre.
