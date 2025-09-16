Ajaccio : Une saison culturelle qui s'annonce riche en diversité

Cette nouvelle saison, très riche, proposera tout d'abord des conférences en entrée libre. L'Espace Diamant a en effet renouvelé son partenariat avec l'Université de Corse, le CIDFF, ou les éditions Albiana. En tout, ce sont 11 conférences qui seront organisées d'octobre à avril.Pour les arts plastiques, même si l'Espace Diamant reste le phare en matière de politique des arts visuels, de nouveaux lieux dédiés aux arts plastiques comme les murs de la ville pourraient être investis."Nous avons potentiellement 9 expositions (gratuites) cette année et c'est beaucoup sur une saison d'un peu moins de neuf mois", glisse la directrice. En première partie de saison, trois expositions vont être présentées : les photographies de Max Ristori, des arbres centenaires des Milelli ; Jacqueline Desanti, un travail d'aquarelle et des techniques mixtes ; puis Sabatina Leccia qui proposera beaucoup de médiation. Pour anecdote, cette dernière dessiné la couverture du programme de la saison.L'espace Diamant accueillera également en résidence pendant un mois Joao Vilhena, artiste d'origine portugaise qui travaillera avec les élèves de 1ère du lycée Fesch en option Histoire des arts, Alfons Alt photographe pictorialiste, Christophe Beauregard et sa restitution de résidence durant laquelle il s'est pris de passion pour les menhirs. Il y aura les deux moments clefs : Jardin d'hiver et Jardin d'été, des rencontres avec des artistes en devenir.Côté spectacles vivants, la saison débutera avec le concert événement des 30 ans de Voce Ventu qui va se jouer à guichet fermé. "Les choix se sont ensuite portés sur Laurent Voulzy, de la musique classique qui tient une part importante. Il y a des découvertes, un showcase avec "Warria Magda" "un groupe de filles extra", "Aime Simone" avec l'Aghja, et "Beatles Factory" qui en plus d’être un concert est un vrai spectacle." "Nous avons aussi nos habituels, l'ensemble instrumentale de Corse avec une soirée Opéra, les rencontres musicales de méditerranée", détaillent les programmateurs. Place ensuite à la danse dans le cadre du festival Dissidance, avec le spectacle "Yumé" signé Edouard Hue, "un chorégraphe très prometteur" selon l'équipe du Diamant. "Sur la danse on a voulu proposer quelque chose de différent. On voulait avoir une programmation plus pédagogique d’où "Secrets du ballet" et pour clore la saison de danse, "Phénix". On est dans le sublime, dans le merveilleux."Au théâtre Empire, plusieurs spectacles seront présentés : "C'est pas facile d'être heureux quand on va mal" un spectacle d'humour aux 2 Molières, Fanny Ardant seule en scène dans "La blessure et la soif", autre seul en scène avec Jean-Emmanuel Pagni. "Nous proposons "Aladdin" un spectacle jeune public, lui aussi Molièrisé, "Le petit prince" "un joli spectacle". Au niveau des autres spectacles jeunes publics, il y aura "La ferme des animaux" de la compagnie La fleur du boucan, compagnie qui a fait le tour de France et qui est très recherchée", dévoile la directrice de l'Espace Diamant.Pour proposer une saison de haut vol, les programmateurs ont assisté à une cinquantaine de spectacles sur des événements comme le festival d'Avignon. "Ce qui permet de découvrir des pépites : "Les chatouilles ou la danse de la colère", du théâtre-danse, "un coup de coeur", La peau des autres" un spectacle créé en Corse, notamment à l'Aghja à Ajaccio. Dans cette programmation, on s'est dit aussi qu'on ne se limitait pas à certains sujets. Le spectacle belge "Pouvoir" aussi est un bijou. Ce spectacle a voyagé dans le monde entier". Il y aura d’autres petites pépites comme "Frantz" en partenariat avec l’Aghja. Autre nouveauté aussi, deux résidences organisées dans les crèches de la Ville.