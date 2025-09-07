Ajaccio : L’Espace Diamant promet une riche saison culturelle

L’Espace Diamant, espace culturel de la ville d’Ajaccio, dévoilera sa programmation 2025-2026 le mardi 16 septembre à 18h30. Cette nouvelle saison culturelle s’appuiera sur deux scènes majeures de la ville d’Ajaccio, l’Espace Diamant et le Théâtre Empire. La saison culturelle s’annonce très riche avec du théâtre (huit représentations), de la musique (sept concerts) et de la danse (un ballet et un spectacle).



Laurent Voulzy en concert pour la première fois à Ajaccio



Parmi les têtes d’affiche, Fanny Ardant sera sur la scène du Théâtre Empire le 28 novembre dans la pièce « La blessure et la soif » ; Laurent Voulzy sera en concert pour la première fois à Ajaccio le 14 janvier au Théâtre Empire ; « 12 hommes en colère », meilleure pièce de théâtre des Globes de Cristal 2018, revient pour une ultime saison le 7 janvier à l’Empire. Le spectacle « Secret du ballet » sera présenté le 18 avril avec les danseurs de l’Opéra de Paris.

Premier spectacle de la saison, le concert événement de « Voce Ventu » le samedi 27 septembre à l’Empire. Le groupe célébrera avec le public insulaire ses 30 ans d’existence. (billetterie déjà ouverte).



Au delà du spectacle vivant, cette nouvelle saison culturelle s’annonce aussi riche en conférences et expositions. D’octobre à avril, l’Espace Diamant propose 10 rencontres-conférences en entrée libre : Matisse, l’histoire de la Corse, des rencontres édition jeunesse, l’Intelligence Artificielle, projections…



Cette année, du fait du lancement des travaux de la Poudrière à la Citadelle, les expositions se tiendront dans un seul lieu, à l’Espace Diamant. Au total, 8 expositions et 4 résidences d’artistes seront proposées pour cette saison. Elle sera aussi marquée par deux temps forts prochainement dévoilés. L’Espace Diamant accueillera également 7 résidences de création.



Cette riche programmation s’adresse aussi aux familles sur toute la saison avec de la danse, du théâtre, du théâtre d’objets, une performance théâtrale : « Yumé » une création chorégraphique le 16 octobre, « La ferme des animaux » théâtre d’objets le 20 novembre, le spectacle « Aladin » le 20 décembre.



Tout au long de l’année, l’Espace Diamant propose de la médiation culturelle. À l’issue de chaque représentation, des rencontres sont organisées pour permettre aux spectateurs d’échanger avec les artistes. La médiation culturelle propose également des stages et des ateliers. Dans le cadre du label EAC Éducation Artistique et Culturelle de la Ville, des visites guidées de l’Espace Diamant sont proposées aux scolaires ainsi que des représentations.



La billetterie a ouvert le 2 septembre et jusqu’au 17 septembre pour la vente des abonnements ( pour l’achat de 4 spectacles au choix, le tarif inférieur s’applique).

Dès le 16 septembre, il sera possible de prendre ses places à l’unité.

En septembre, il y a l’offre découverte pour les moins de 25 ans : 3 spectacles au choix pour 45 euros.



Les nouveautés ? Le paiement par téléphone, le billet électronique.



Contact :

Bd Pascal Rossini

billeterie.diamant@ville-ajaccio.fr

04 95 50 40 86

Infos et vente de billets en ligne : https://espace-diamant.ajaccio.fr

