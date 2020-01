Ajaccio : Les enseignants des lycées agricoles se mobilisent contre la suppression des postes contractuels

Syndicats et enseignants des lycées agricoles de Sartene et Borgo, manifestaient leur colère ce lundi 6 janvier, devant les locaux de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Corse (DRAAF) à Ajaccio.

Les raisons de leur colère ?

Le chef de service régional de la formation et du développement de la Corse, sous couvert de la DRAAF, a annoné le 20 décembre la mobilité de titulaires du continent qui pourraient prendre la place des contractuels déjà en place dans les deux lycées.



Après cette annonce, les syndicats CGT agri, FSU et UNSA se sont rassemblés pour demander la sauvegarde des postes contractuels qui représentent 17 agents sur les 28 en poste à Sartene et 9 sur les 26 à Borgo.

Sur l'ensemble des contractuels concernés, une dizaine était dans l'attente d'ouverture de concours pour passer titulaire.

Thomas Vaucouleur, de la CGT agri s'exprime : " La DRAAF semblait méconnaître la situation spécifique de la Corse en matière de difficulté de mobilité et nous a démontré son absence de connaissance de l'histoire des mobilisations en Corse."



Il rajoute : "Tous les contractuels sont formés, diplômés et proposent un enseignement de qualité aux élèves."



Après la mobilisation devant la DRAAF, les manifestants se sont rendus à la préfecture où personne n'a voulu les recevoir. Ils sont en suite retournés bloquer l'entrée de la DRAAF. Peu de temps après, les forces de l'ordre les ont délogés.



Contactée par nos soins, la DRAAF n'a pas répondu à nos sollicitations.