Ajaccio : Hommage aux Justes et aux victimes de crimes antisémites, ce dimanche

Cérémonie pleine d’émotion, ce dimanche 21 juillet 2019, à Ajaccio, à l’occasion de la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes de France. Comme chaque année, un hommage a été rendu à l’occasion de la commémoration de la Journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’Etat français et aux « Justes » de France. Se sont donc réunis, membres de la communauté israélite de Corse du Sud, représentants de l’Etat, députés, élus territoriaux et municipaux sur la place De Gaulle devant le monument aux morts.