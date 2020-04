Ajaccio : 400 paniers alimentaires pour les familles les plus modestes

Depuis le début de la crise sanitaire, le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) est mobilisé, 7 jours sur 7, pour protéger les populations les plus fragiles. Les agents poursuivent notamment le service de portage de repas à domicile et les opérations de solidarité se multiplient.

Cette semaine, c’est la Ville d’Ajaccio et la CAPA qui s’associent à la « Banque alimentaire de Haute-Corse » pour distribuer gratuitement des paniers composés de fruits et légumes, confitures, fromages ou terrines de producteurs locaux à 400 familles modestes.



Les paniers seront distribués auprès des familles identifiées par les assistantes sociales du CIAS - familles monoparentales, familles nombreuses, familles aux faibles revenus, personnes isolées qui résident sur Ajaccio et les autres communes de la Capa. Celles-ci seront contactées pour convenir d'un jour et d'une heure de rendez-vous pour venir récupérer les denrées auprès de leur assistante sociale. Les familles ne pouvant se déplacer seront pour leur part livrées à domicile.





Cette action de solidarité a été rendue possible grâce à la mobilisation de François-Xavier Ceccoli, maire de San-Giuliano et conseiller territorial, qui, en tant que responsable de la « Banque alimentaire de Haute-Corse », a pris contact avec Laurent Marcangeli pour partager ces denrées alimentaires avec le Pays Ajaccien.



Caroline Corticchiato, adjointe au maire de la Ville d’Ajaccio, vice-présidente du CIAS s'est rendue ce mercredi à Moriani avec une équipe logistique afin d’acheminer la marchandise jusqu’à Ajaccio.

Les paniers seront distribués dès demain matin mercredi à 9 heures, directement au siège du CIAS, Espace Alban, rue del'Pellegrino.