Agression à la Poste de Lupino à Bastia : le bureau fermé ce lundi

Le bureau de poste de Bastia Libecciu, dans le quartier de Lupino, est resté portes closes ce lundi après une agression verbale accompagnée de menaces de mort survenue samedi 15 mars. Samedi, les employés auraient été violemment pris à partie par un individu, qui les aurait insultés et menacés de mort. Face à la gravité des faits, La Poste a immédiatement décidé de fermer temporairement l’établissement, une mesure exceptionnelle visant à protéger ses agents et à évaluer la situation. Dans un communiqué publié ce lundi, la direction condamne fermement cette agression et souligne que "la lutte contre les incivilités et la sécurité des postières et postiers sont notre priorité".



Dès demain, mardi 18 mars, le bureau rouvrira ses portes, mais sous surveillance renforcée. Un agent de sécurité sera présent pour assurer la protection des employés et garantir un accueil sécurisé aux usagers."La direction de La Poste apporte son soutien aux collègues de Bastia Libecciu et à l'ensemble des postières et postiers engagés au quotidien auprès de la population", précise le communiqué.