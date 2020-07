Afa : un jeu concours au club canin athleti’dogs

"La crise sanitaire, à comme pour toutes les structures qu’elles soient sportives ou non, fragilisée notre club.Les deux gros événements que nous avions organisé pour l’année 2020 dont un en collaboration avec tous les sportifs insulaires de haut niveau qui devaient conduire nos chiens de sport sur un parcours d’agility de 220m. Un événement que le public et les adhérents attendaient impatiemment. Ces événements permettaient de concourir sur le continent, de remporter des sélectifs, d’acheter du matériel etc.Alors nous avons lancé, un peu comme une bouteille à la mer, un appel sur facebook pour solliciter l’aide de créateurs, créatrices, artisans, commerçants etc afin de récolter des lots et lancer un jeu concours. C’est avec une immense surprise que nombreux ont répondu présent et plus de 2000 € de Lots nous ont été offerts.Ce qui nous a permis de mettre en place un jeu concours le 27 juin 2020 de 17 à 21 heures au club canin athleti’dogs sur Afa avec tirage au sort.Les adhérents du club ont effectué une simulation de concours par solidarité, une buvette a été mise en place et les traditionnelles merguez d’été étaient également de la partie pour permettre au club de sortir de la crise. Les normes sécuritaires face au covid-19 ont été évidement scrupuleusement respectées.L’agility n’est pas qu’une histoire de chien, c’est avant tout un sport qui réuni des athlètes de tout âge et tout bord. On rappelle que ce petit club a permis à Audrey Venturi, catégorie Handi, d’accéder à l’équipe de France et de participer au championnat du monde (qui devait se dérouler en suisse cette année mais annulé pour cause de crise sanitaire). Une première en Corse et en France car l’île n’est que très peu représentée dans cette discipline.On en profite pour remercier absolument tous les donateurs insulaires qui ont bien compris cette démarche et qui méritent vraiment d’être cités afin que d’autres Corses les découvrent : l’épicerie de Yoan sur Quenza, l’épicerie d’Alain sur Zonza, Marcè Lepidi Acquaviva, Céline Guerini, l’hôtel Sole e Monti à Quenza, Deborah Casalta, Wandle hand Made, Maison Macci, le Manhattan Burgers, l’Attelu Hot Dog, Doigts de fée beauté, l’institut Alta Rocca, L’Atelier de Paulin, la boulangerie Galeani, Audrey Venturi, station Martinetti la rocade, Baby Geek factory, Jessica Bourderionnet, La Petite Focaccia, Sylvanie Balesi, Camille Santoni, les commerçants du pôle du Serenu ainsi que la pharmacie du Mont Gozzi, la rôtisserie et la pizzeria, Gamm vert Ajaccio, l’escale bien être, Olmu bijoux, Mélanie Andrei, Célia Marchi, Leslie Orsatti, Camille Raiola, Bea Ottavy, Lina Pinelli, Astrid Rocher, charcuterie Tassinca, Fà bric à brac de Dea, Ludivine Farcot Renucci, Per voi, Lady Crocs Blancs, Société Cepi, Pascal m’a dit, Eva Padovani, Grand Val’Hair, Anghjula Orlanducci, Sam Coach, Linguà Colsa, Atelier Kimako, Maëva Desanti Paoletti, Marjory Pellicci, Christian et Caroline Hentges, CrossFit Ajaccio, Virginie Le Douce.Encore une fois, le sport réuni une marque d’entraide incroyable.Retrouvez le club sur la page facebook