Accidents de la circulation en série en Haute-Corse

Le premier est survenu à 7 heures sur le territoire de la commune de Cagnano à la hauteur de la tour de Losse.

Un seul véhicule est en cause.

Il était conduit par un homme, âgé de 22 ans, qui a été pris en charge par les pompiers de Sisco, qui sont intervenus en même temps que le véhicule de secours routier de Luri, et évacué sur le centre hospitalier de Bastia.



Deuxième accident à 7h50 à la marine de Sant'Ambroggio avec toujours un seul véhicule en cause. Le conducteur n'a pas souhaité être pris en charge par les secours.



Le troisième accident s'est produit vers 9 heures au passage à niveau numéro 4 sur le territoire de la commune de Biguglia où deux véhicules sont entrés en collision.

Une femme de 36 ans a été évacuée sur le centre hospitalier de Bastia par les pompiers de Lucciana.