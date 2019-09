À vos crayons pour le Inchjo'stobre avec 31 artistes corses

Vous connaissez peut-être le Inktober de l'américain Jack Parker ? Laure et Cédric Gorvel, les propriétaires du magasin de fournitures "La ptite usine" à lupinu on décidé d'étendre ce défis à la Corse. 31 artistes locaux ont été conviés à participer à ce challenge qui consiste à produire chaque jour un dessin à l'encre sur la base d'un mot choisi par chaque artiste. La liste de mots sera communiquée fin septembre et tout le monde pourra participer en postant les dessins sur les réseaux sociaux avec les hashtags #Laptiteusine #inktobercorse #Inktoberlpu.



"Créer une communauté d'artistes insulaires"

En octobre dernier, alors que Laure et Cédric participaient au Inktober américain, l'idée d'un Inktober corse a surgi. Et pourquoi pas le réaliser avec des artistes corses ? Le couple a travaillé d'arrache pied pour proposer ce défis. Cédric explique "Chaque jour aura son mot. Imaginons vous avez le mot "fenêtre" et l'artiste du mot fera un dessin sur ce thème. Mais tout le monde peut participer sur les réseaux sociaux. Durant le mois d'octobre on espère voir émerger une communauté d'artistes insulaires et de beaux dessins. (...) A long terme, nous aimerions que cet évènement aboutisse à un vrai rendez-vous artistique."



Une box Inchjo'stobre pour accompagner le challenge

"La ptite usine" a créé une box sur mesure pour réaliser ce challenge. Dedans vous trouverez crayons, pinceaux, encre, gomme et un carnet pour dessiner chaque jours. La liste des mots est fournie à l'intérieur. La professeur d'art et illustratrice de livres bilingues, Anthea Colombani a traduit tous les mots en corse. Le coffret en bois a été conçue par l'artiste corse Noémie Vève et entièrement fabriquée au Fablabcorti. Son prix est de 31 euros et il n'en reste plus qu'une dizaine.



Corse Net Infos s'associe à cette évènement et publiera chaque jours pendant un mois les dessins des artistes et ceux de nos lecteurs. Alors à vos encres !



Envoyez vos dessins à l'adresse mail suivante avec votre nom, prénom et le mot associé pour être publié : corsenetinfos@gmail.com