CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Sora, la révolution capillaire née en Corse 12/10/2025 Bastia : le parvis de la cathédrale Sainte-Marie fait peau neuve 12/10/2025 Moltifao : le collège s’engage pour la tolérance et la citoyenneté 12/10/2025 Dominique Faure, ancienne ministre des Collectivités territoriales, à Bastia à la rencontre des membres du Parti radical 12/10/2025

Le dessin de Battì - In crucivia, au croisement à l'entrée du village


La rédaction le Dimanche 12 Octobre 2025 à 14:25

La décision du tribunal administratif de Bastia qui a annulé, ce vendredi 10 octobre, la décision du maire de Quasquara qui refusait de retirer une croix installée à l’entrée du village, n’en finit pas de susciter des réactions sur l’île. À l’instar de celle de Battì qui revient sur cette polémique avec un brin d’humour.







CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos