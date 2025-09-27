Carla Paoli, explore son univers pop dans un deuxième single

En août 2024, Carla commence à se produire dans les restaurants et bars de Balagne. Guitare à la main elle reprend des morceaux bien connus de la chanson française, le tout, toujours retravaillé à sa façon. Une manière pour elle d’appréhender ce nouvel art, sa voix et sa présence sur scène. « Ma formation de comédienne m’aide beaucoup : je n’ai pas peur, j’ose, j’adore la connexion avec le public », explique-t-elle.

Elle profite rapidement de ses tournées estivales, pour présenter son premier single : « Que toi ». Un titre écrit pour son compagnon et producteur Jean-Thomas Mallory. Une vraie déclaration d’amour sur fond de « pop gothique », une première chanson qui plante le décors : « Je veux créer un univers fantastique autour de mes chansons, une sorte d’Alice aux pays des merveilles en rapportant ma touche de modernité », se confie l’artiste corse.

Et son travail paie, si bien que la semaine dernière, la balanina a reçu le prix de l’artiste émergente aux K’scolta Music Awards, une cérémonie organisée par la plateforme insulaire de musique en streaming.