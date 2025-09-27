Carla Paoli, explore son univers pop dans un deuxième single

L'artiste de Balagne, Carla Paoli n’a pas eu un parcours classique. Ce n’est pas au conservatoire qu’elle a appris le chant, mais dans sa chambre, guitare à la main, un moyen d’exprimer ses émotions.
Pendant longtemps, la jeune femme de 28 ans, n’imaginait même pas une seconde en faire son métier. Elle, s’intéressait au cinéma et rêvait d’une carrière d’actrice ou de réalisatrice. Alors, elle se dirige vers le théâtre : le célèbre Cours Florent à Paris, des petits rôles dans des courts métrages, l’envie de filmer, de réaliser, de raconter des histoires… en images. « J’avais ce besoin d’écrire des histoires, un scénario et puis rapidement je me suis rendue compte que j’y mettais tellement de musique et de chansons que ça en devenait presque une comédie musicale. Ecrire et composer de la musique, c’était beaucoup plus spontané finalement », se souvient-elle.
Dans la foulée, elle se met à composer de nouvelles musiques, les textes fusent, si bien qu’en quelques temps, un album entier est déjà sorti de sa tête. « J’avais enfin l’impression que mon envie artistique était rassasiée ».
Pendant longtemps, la jeune femme de 28 ans, n’imaginait même pas une seconde en faire son métier. Elle, s’intéressait au cinéma et rêvait d’une carrière d’actrice ou de réalisatrice. Alors, elle se dirige vers le théâtre : le célèbre Cours Florent à Paris, des petits rôles dans des courts métrages, l’envie de filmer, de réaliser, de raconter des histoires… en images. « J’avais ce besoin d’écrire des histoires, un scénario et puis rapidement je me suis rendue compte que j’y mettais tellement de musique et de chansons que ça en devenait presque une comédie musicale. Ecrire et composer de la musique, c’était beaucoup plus spontané finalement », se souvient-elle.
Dans la foulée, elle se met à composer de nouvelles musiques, les textes fusent, si bien qu’en quelques temps, un album entier est déjà sorti de sa tête. « J’avais enfin l’impression que mon envie artistique était rassasiée ».
Des soirées d’été pour s’affirmer en tant qu’artiste
Depuis deux ans, l'artiste se produit dans les établissements de Balagne. Photo : Alex Dussol
En août 2024, Carla commence à se produire dans les restaurants et bars de Balagne. Guitare à la main elle reprend des morceaux bien connus de la chanson française, le tout, toujours retravaillé à sa façon. Une manière pour elle d’appréhender ce nouvel art, sa voix et sa présence sur scène. « Ma formation de comédienne m’aide beaucoup : je n’ai pas peur, j’ose, j’adore la connexion avec le public », explique-t-elle.
Elle profite rapidement de ses tournées estivales, pour présenter son premier single : « Que toi ». Un titre écrit pour son compagnon et producteur Jean-Thomas Mallory. Une vraie déclaration d’amour sur fond de « pop gothique », une première chanson qui plante le décors : « Je veux créer un univers fantastique autour de mes chansons, une sorte d’Alice aux pays des merveilles en rapportant ma touche de modernité », se confie l’artiste corse.
Et son travail paie, si bien que la semaine dernière, la balanina a reçu le prix de l’artiste émergente aux K’scolta Music Awards, une cérémonie organisée par la plateforme insulaire de musique en streaming.
Elle profite rapidement de ses tournées estivales, pour présenter son premier single : « Que toi ». Un titre écrit pour son compagnon et producteur Jean-Thomas Mallory. Une vraie déclaration d’amour sur fond de « pop gothique », une première chanson qui plante le décors : « Je veux créer un univers fantastique autour de mes chansons, une sorte d’Alice aux pays des merveilles en rapportant ma touche de modernité », se confie l’artiste corse.
Et son travail paie, si bien que la semaine dernière, la balanina a reçu le prix de l’artiste émergente aux K’scolta Music Awards, une cérémonie organisée par la plateforme insulaire de musique en streaming.
Un second single pour mieux la découvrir
Photo : Léa Cugurno
Avec son deuxième single « Emo », Carla Paoli continue d’explorer cet univers mais aussi ses plus grands doutes. Le choix du titre n’est d’ailleurs pas un hasard, « Emo » pour émotive est porté par un rythme tout en légèreté, mais les paroles sont loins de l’être. « Elle parle des doutes, des mauvaises idées, celles qui nous font perdre confiance en nous. C’est pour ça que je pense qu’elle va parler à beaucoup de personnes », assure-t-elle. « Emo », c’est aussi une chanson écrite comme une évidence, jamais retouchée et enregistrée en une matinée.
Dans quelques jours son nouveau clip sera dévoilé. A l’image de celui de « Que toi », où un fantôme partage l’affiche à ses côtés, il faut s’attendre à encore plus de créativité. « Produire mes clips ça me laisse vraiment un espace d’expression », poursuit Carla Paoli.
La jeune artiste continuera toute l’année à dévoiler petit à petit son projet. Un album complet devrait voir le jour en 2026.
Dans quelques jours son nouveau clip sera dévoilé. A l’image de celui de « Que toi », où un fantôme partage l’affiche à ses côtés, il faut s’attendre à encore plus de créativité. « Produire mes clips ça me laisse vraiment un espace d’expression », poursuit Carla Paoli.
La jeune artiste continuera toute l’année à dévoiler petit à petit son projet. Un album complet devrait voir le jour en 2026.
-
Bastia - Palatinu présente son projet « Ugo Colonna » et propose un statut de descendant
-
Les jeunes sapeurs-pompiers balanins entament leur dernière année de formation
-
Les Grognards de l’Empire ont paradé dans les rues de Corte
-
Tavenot (SC Bastia) après Grenoble : « je suis content de ce qu’ont fait les joueurs et je suis fier d’eux »
-
Ajaccio - Per a Pace dénonce la multiplication des conflits dans le monde