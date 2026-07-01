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A màghjina - Quandu Chjurlinu si veste di biancu


le Mercredi 1 Juillet 2026 à 07:20

Dans la quiétude de l'étang de Chjurlinu, à Biguglia, plusieurs aigrettes se rassemblent sur un îlot au cœur de la plus vaste zone humide de Corse. Refuge privilégié pour de nombreuses espèces d'oiseaux, ce site naturel protégé offre, au fil des saisons, un spectacle d'une rare beauté où la faune évolue en toute sérénité.
Si, comme Hyacinthe Sambroni, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.








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