A màghjina - Quandu Chjurlinu si veste di biancu
Dans la quiétude de l'étang de Chjurlinu, à Biguglia, plusieurs aigrettes se rassemblent sur un îlot au cœur de la plus vaste zone humide de Corse. Refuge privilégié pour de nombreuses espèces d'oiseaux, ce site naturel protégé offre, au fil des saisons, un spectacle d'une rare beauté où la faune évolue en toute sérénité.
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