A màghjina - L'ora turchina in Portivechju
À l’ora turchina, Portivechju retient son souffle. Le ciel glisse du rose à l’azur, la montagne s’assombrit, l’eau devient miroir. Entre jour et nuit, le silence s’installe, et le paysage impose sa paix.
