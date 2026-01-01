CorseNetInfos
A màghjina - L'ora turchina in Portivechju


le Mardi 27 Janvier 2026 à 07:30

À l’ora turchina, Portivechju retient son souffle. Le ciel glisse du rose à l’azur, la montagne s’assombrit, l’eau devient miroir. Entre jour et nuit, le silence s’installe, et le paysage impose sa paix.
Si, comme @Chantal Portaz Photographie, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







