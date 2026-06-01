À Saint-Roch, les voix d’In’Cantu au service d’un patrimoine vivant

Depuis près de quatre siècles, la confrérie de San Ruchellu veille sur l’église Saint-Roch et participe à la vie du Borgu. Fondée en 1643, elle rassemble aujourd’hui une vingtaine de confrères et consœurs autour d’une même mission : préserver un héritage religieux, culturel et humain. « Nous avons toujours eu trois fonctions essentielles : être proches de la paroisse, nous occuper de notre oratoire et mener des actions sociales », résume Tony Biaggi, prieur de la confrérie.



Si les confréries ont longtemps assuré des missions aujourd’hui prises en charge par les institutions, l’esprit d’entraide demeure. Distribution de plaids aux résidents de l’Ehpad Eugénie, soutien à une jeune Libanaise dans sa scolarité ou encore aide ponctuelle à des habitants confrontés à des difficultés du quotidien : les initiatives se poursuivent, souvent dans la discrétion. « Tout se fait de façon discrète », souligne Tony Biaggi, pour qui cette dimension sociale reste indissociable de l’engagement à la confrérie.



L’autre priorité de la confrérie concerne l’entretien de l’église Saint-Roch. Classé au titre des Monuments historiques et propriété de la Ville d’Ajaccio, l’édifice nécessite une attention constante. Faute de moyens suffisants pour entreprendre de grands travaux, les membres de la confrérie multiplient les initiatives pour préserver le lieu. Bancs récupérés auprès d’autres paroisses, aménagements modestes, entretien régulier : chacun apporte sa pierre à l’édifice. « On fait ce qu’on appelle du cache-misère », reconnaît avec franchise le prieur. Avant d’ajouter : « Pourtant, la plupart des personnes qui entrent dans l’église y trouvent une profondeur et un charme particuliers. »



Quand la polyphonie devient un geste de soutien



C’est dans ce contexte que s’inscrit le concert d’In’Cantu organisé le 23 juin prochain. Habitué des lieux, le groupe entretient depuis plusieurs années des liens étroits avec la confrérie. « On aimerait aider la confrérie puisque c’est elle seule qui se débrouille pour embellir l’église », explique Philippe Caviglioli, chanteur du groupe. « Toute la recette du concert sera reversée à l’association afin qu’elle puisse poursuivre son action. »



Spécialisé dans la polyphonie corse, In’Cantu réunit des artistes issus de formations reconnues et du monde lyrique. Son répertoire, interprété exclusivement a cappella, mêle chants sacrés et profanes, œuvres traditionnelles et créations contemporaines. Pendant près d’une heure quinze, le public pourra ainsi découvrir « un panel de tout », selon Philippe Caviglioli, à travers des compositions puisant dans les racines du chant corse.



Les fonds récoltés contribueront notamment à l’organisation de la fête de la Saint-Roch, célébrée chaque année le 16 août dans le quartier. Un rendez-vous auquel la confrérie reste particulièrement attachée. « C’est la fête du Borgu, la fête de la rue », rappelle Tony Biaggi.



À travers ce concert, il ne s’agit donc pas seulement de proposer une parenthèse musicale. L’événement entend aussi soutenir un patrimoine vivant et l’engagement de bénévoles qui, depuis des générations, s’efforcent de faire perdurer l’histoire et l’identité de Saint-Roch.



Concert d’In’Cantu mardi 23 juin à 18 heures à l’église Saint-Roch d’Ajaccio. Durée : 1 h 15. Entrée : 20 euros. L’intégralité des bénéfices sera reversée à la confrérie de San Ruchellu.