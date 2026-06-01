Où se baigner en Corse cet été ? Voici les plages et rivières à éviter

La chaleur s'est installée depuis plusieurs jours et les premières baignades aussi. À l'heure où les plages comme les rivières retrouvent leurs habitués, l'Agence régionale de santé publie son bilan annuel de la qualité des eaux. Verdict, la mer reste une valeur sûre, tandis que plusieurs sites en rivière demeurent sous surveillance.



En tout, près de 1 800 contrôles ont été réalisés sur les 229 sites de baignade suivis en Corse, dont 173 en mer et 56 en eau douce. Le classement repose sur les analyses effectuées au cours des quatre dernières années. Au total, 88 % des sites corses répondent aux exigences européennes de qualité.



En mer, une qualité toujours très élevée



Le littoral corse conserve d'excellents résultats. 91 % des sites de baignade en mer sont classés en qualité excellente, un niveau qui confirme la bonne santé globale des eaux du littoral.



Les quelques plages qui n'atteignent pas ce classement ne sont pas pour autant considérées comme impropres à la baignade. Elles sont classées en qualité bonne ou suffisante, ce qui signifie qu'elles ont connu, au cours des dernières années, des épisodes ponctuels de dégradation de la qualité de l'eau. Ces situations sont le plus souvent liées à des phénomènes temporaires, comme de fortes pluies, des ruissellements ou des incidents localisés sur les réseaux d'assainissement.



Autrement dit, ces plages restent ouvertes à la baignade mais font l'objet d'une vigilance accrue et d'un suivi renforcé. Aucune plage corse ne figure parmi les sites où la baignade est durablement interdite en raison d'une mauvaise qualité des eaux.



Les premiers contrôles réalisés avant le début de la saison estivale confirment d'ailleurs cette tendance. Toutes les analyses se sont révélées conformes. Seules les plages de l'Arinella et de Ficaghjola, à Bastia, avaient été temporairement fermées début juin après un prélèvement non conforme, avant d'être rapidement rouvertes à la suite de contre-analyses satisfaisantes.



Les rivières concentrent les points de vigilance



La situation est plus contrastée en eau douce. Seuls 21 % des sites obtiennent le classement « excellente qualité », les rivières étant plus sensibles aux pollutions, notamment à proximité des embouchures.



L'ARS maintient ainsi plusieurs recommandations d'éviter la baignade, voire des interdictions, sur certains sites où la qualité de l'eau reste insuffisante ou où des questions de sécurité se posent.



En Corse-du-Sud, sont notamment concernés des secteurs du Taravo (entre Corrano et Ciamanacce), le Ponte-Vecchio à Bastelica, le pont de Cuttoli, le pont du Liamone, le pont de Peri, Alzu-di-Gallina à Porto-Vecchio, le Petit Niagara à Arbellara, le pont de Vanna à Eccica-Suarella, plusieurs sites à Lecci (amont de la retenue, Mulinacciu et Mura di l'Onda), le pont génois de Spina Cavallu à Sartène, le pont de Carbuccia, le pont d'Ucciani, le pont de Belfior à Vico ou encore Pisciarone à Zonza.



En Haute-Corse, l'ARS cite notamment la Base nautique d'Aléria, le pont d'Altiani, le pont Acitaja à Penta-di-Casinca, Ernella - Base Kayak à Giuncaggio, le pont du Chemin de fer à Morosaglia, le pont Elleracce ainsi que plusieurs autres sites suivis tout au long de l'été.



Comme chaque année, les résultats des prélèvements sont actualisés tout au long de la saison. En cas de pollution ponctuelle, les communes peuvent décider de fermer temporairement un site avant sa réouverture lorsque les analyses redeviennent conformes.



