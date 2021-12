A Parata d'Orezza, la biscuiterie A Passione di Mammone redonne de la saveur aux recettes d'antan

- Après des études de droit, j'ai travaillé quelques années dans un cabinet d'avocat à Bastia, mais il me manquait quelque chose et je voulais vivre dans mon village. J'ai toujours eu en moi la passion de la pâtisserie, alors j'ai passé un CAP de pâtisserie et je me suis installée dans mon village. En 2018, j'ai ouvert ma boutique au centre du village dans la maison de ma grand-mère. Mon père me disait que j'étais insensée, mais aujourd'hui, on en rit parce que j'avais raison. J'ai osé ce projet de vie, et je suis contente car je ne pourrais plus vivre ailleurs, ce que je cherchais, je l'ai. Je ne suis pas dans une question de rentabilité, je préfère la qualité.- Je travaille dans mon laboratoire à la création de pâtisseries artisanales, tout est fait maison. Je propose toute l'année des canistrelli, des frappe, des panette, des gâteaux à la noisette et à la farine de châtaigne, je fais aussi du salé comme des tartes aux herbes et aux oignons. Je prépare des pâtisseries pour les réceptions, dans ce cas c'est des gâteaux frais et moins dans la tradition comme le mille-feuille ou la pièce montée. Et puis, je participe à différents marchés, le 12 je serai à Campile qui organise un marché de Noël.Dans quelques jours, j'irai à Piedicroce, l'hôtel le Refuge m'invite pour présenter mes produits. Je travaille beaucoup avec des boutiques partenaires à Bastia et ailleurs. Et, quand mes clients ne peuvent pas se déplacer jusqu'à ma boutique, j'expédie des colis que je porte au train, la micheline c'est un moyen de transport plus prudent pour mes colis et c'est très sympa.- Je rends hommage à ma grand-mère, je redonne vie à ses gestes quand elle cuisinait, aux traditions culinaires qu'elle m'a laissées. Et puis, la pâtisserie traditionnelle est souvent liée au domaine religieux, pour Pâques ou la Toussaint on a des spécialités propres à ces moments-là, nos traditions ça nous construit, c'est important pour moi cette vie de tradition. De plus, autant que je peux, je ne travaille qu'avec les partenaires de la région, j'achète les œufs, les citrons, les oranges tout ce que je peux trouver chez nous, c'est ma priorité. La cuisine de ma grand-mère fait partie de mes souvenirs d'enfance, j'aime l'idée de laisser à mon tour aux enfants du village le même souvenir de mes gâteaux, les traditions ça se partagent aussi dans la cuisine. Même si je fais une pâtisserie artisanale traditionnelle, je m'inscris dans la modernité, je publie souvent sur les réseaux sociaux mes productions avec un commentaire sur le souvenir qui y est attaché.- Je prépare l'incontournable bûche de Noël à la farine et confiture de châtaigne que je fais moi-même, j'ai fidélisé une clientèle avec ce produit, une tarte au citron meringuée, mais aussi des ballotins de noisettes caramélisées et des cookies châtaigne et noisette. Je propose un panier gourmand composé de noisettes au sucre, de confiture d'orange préparée par mes soins, de canistrelli au vin blanc et des cookies châtaigne et noisette pour un très petit prix, et on peut composer soi-même son panier.