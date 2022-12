A Festa di a Nazione Corsa célébrée à Calvi

Ainsi, l e 7 décembre, une messe officiée par l’archiprêtre Ange-Michel Valery a ouvert les festivités et suivie par la traditionnelle veillée. "Une messe et une veghja en toute simplicité, pour rassembler. Toutes les fêtes religieuses se fêtent la veille, nous avons donc décidé de garder la tradition. Nous avons fêté l ’Immaculée Conception le 7 pour le 8" explique Guy Acquaviva , membre du collectif Inseme si pò .



Cette journée du 8 décembre était-elle consacrée au partage par l’organisation d’ateliers de rencontre entre les acteurs locaux, culturels, sportifs ou artisans, p roducteurs e t les jeunes , avec la participation des scolaires, écoles et collège. "Aujourd’hui, nous voulions notamment mettre en avant le sport, la culture. Nous avons pour cela fait un appel aux différentes associations, aux artisans et producteurs, mais aussi aux pompiers afin que chacun vienne présenter son monde, son sport, ou son métier. Mener une telle action aujourd’hui c’est de pouvoir rassembler et partager avec tout le monde, c’est une rencontre intergénérationnelle. Cela permet d’avoir une certaine affluence sur les associations et les plus jeunes. Cela permet également aux élèves de sortir de leur établissement scolaire et faire quelque chose de ludique et d’attractif en cette journée de fête " continue-t-il.



Revenant également sur les différentes actions menées auparavant, notamment dans les établissements scolaires qui se retrouvaient généralement bloqués par les élèves, qui souhaitaient marquer à leur manière ce jour si particulier pour la Corse, " généralement à Calvi rien ne se faisait. Durant nos années lycée, on bloquait l’accès a l’établissement. Pour ma part je trouve que c’est plus intéressant de créer ce genre d’ événements , de présenter des sports ou des métiers pour marquer cette journée " continue Guy Acquaviva .



Inseme si pò , es t un collectif de personnes, jeunes et moins jeunes, et d’association qui a pour but d’organiser ce genre de manifestations . " I nseme si p ò , ensemble on peut remettre de la vie et de l’animation à Calvi. Le but est que toutes les générations se retrouvent, p our ne pas que c e soit uniquement les jeunes ou les plus anciens qui travaillent seuls mais plutôt de travailler tous, main dans la main, et avancer tous ensemble".



Sur place, dans le hall de la gare, Olivier Bianconi a également animé plusieurs conférences destinées aux jeunes publics . Des rencontres qui avaient bien évidemment pour thème la Nation Corse , le 8 décembre et son origine. Un moment également apprécié par les enfants. Plus tard dans la soirée, les festivités se sont poursuivies sur le parking de la gare, et toujours en musique