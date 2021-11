À Corte, Bruno Gaccio a rencontré les étudiants de l’IUT

Une première pour le département Métiers du multimédia et de l’internet (MMI) de l’IUT de Corse. Le 22 octobre dernier, il a inauguré un cycle de conférences-ateliers inédit, en invitant, sur deux jours, des personnalités à partager leur expérience professionnelle et leurs parcours avec les étudiants. L’humoriste, scénariste et producteur Bruno Gaccio en a été le tout premier invité, pour une conférence sur le thème de l’écriture pour les médias et l’audiovisuel, suivie de 12 heures d’ateliers pratiques, destinés aux étudiants de première année.