A Calvi, la SNSM célèbre ses 70 ans et 200 ans de sauvetage en mer

Au pied de la Tour de Sel, la station SNSM de Calvi-Balagne s’apprête à accueillir le public à l’occasion d’une journée symbolique, à la fois festive et pédagogique. Ce samedi 28 juin, comme dans de nombreuses stations françaises, les sauveteurs en mer iront à la rencontre des habitants et estivants, pour faire découvrir leurs missions, leur matériel, et rappeler les bons réflexes à adopter avant le début de la saison estivale. « L’événement est ouvert à tous, des plus jeunes aux plus anciens », souligne Arnaud Torelli, bénévole à la station calvaise. « On veut montrer qu’il n’y a pas d’âge pour s’informer sur la sécurité en mer. C’est un moment de partage, de sensibilisation, mais aussi de convivialité. »



La station a prévu plusieurs animations : visites du canot de sauvetage et du semi-rigide, démonstrations de gestes de premiers secours, exposition de matériel, ateliers encadrés… Le public pourra également découvrir le bateau océanographique de la Stareso, amarré pour l’occasion. Un mur d’information retracera l’histoire de la station, fondée en 1954, et qui célèbre donc cette année ses 70 ans.



Un rallye nautique baptisé La Bordée du Mille, organisé en partenariat avec le club de voile de Calvi, marquera également l’événement. Le départ est prévu à 11h, au pied de la Tour de Sel, pour tous les voiliers habitables inscrits.



Le soir, place à la fête. Une buvette et un repas autour des produits de la mer seront proposés (25 euros), avant un concert gratuit organisé en partenariat avec le festival Jazz in Calvi. À l’affiche : le groupe Red Red Wine.



200 ans du sauvetage en mer

L’édition 2025 revêt également une dimension nationale. Elle marque les 200 ans du sauvetage en mer, dont les origines remontent à 1825 avec la création, à Boulogne-sur-Mer, de la première société destinée à former les premiers surveillants de baignade. Une tradition qui s’est structurée jusqu’à la création de la SNSM actuelle en 1967. « Cette journée permet aussi de rendre hommage aux 11 000 bénévoles engagés tout au long de l’année, parfois dans des conditions très dures », rappelle Arnaud Torelli. Pour celles et ceux qui souhaitent s’impliquer, les portes sont grandes ouvertes : « Il suffit de se présenter. On forme les volontaires, notamment l’hiver, et on les accompagne sur le terrain. Il faut juste un peu de temps et de motivation. »