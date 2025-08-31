Voiliers en difficulté : la SNSM de Bastia à la rescousse
La rédaction le Dimanche 31 Août 2025 à 19:30
Les équipages de la SNSM de Bastia sont intervenus à deux reprises samedi après-midi pour secourir des voiliers en difficulté au large de Bastia.
Dans l’après-midi, ils ont pris en charge un premier bateau qui, confronté aux fortes rafales de vent, ne parvenait plus à manœuvrer, et l’ont ramené au port.
En début de soirée, plus au sud, les sauveteurs sont venus au secours d’un second voilier victime d’une avarie d’hélice. Après de longs efforts, l’équipage et le bateau ont pu être ramenés en sécurité à Bastia.
(Photo M.-J. Costa)