CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
 Onze plaisanciers secourus de nuit au large de Saleccia par la SNSM de Saint-Florent 29/08/2025 Avant SCB- Guingamp -Tavenot : « Il est grand temps de lancer notre saison » 29/08/2025 Haute-Corse : 400 foyers toujours privés d’électricité après les orages à Galeria 29/08/2025 Zonza : interdiction temporaire de baignade dans le Cavu 29/08/2025

Onze plaisanciers secourus de nuit au large de Saleccia par la SNSM de Saint-Florent


C.-V. M le Vendredi 29 Août 2025 à 14:19

La Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Saint-Florent est intervenue jeudi soir au large de la plage de Saleccia, dans les Agriate, pour porter assistance à onze personnes en détresse à bord d’un semi-rigide



Onze plaisanciers secourus de nuit au large de Saleccia par la SNSM de Saint-Florent
Jeudi peu après 20 heures, le Cross Méditerranée a déclenché l’engagement de la vedette SNS 165 Conca d’Oru, basée à Saint-Florent, après la réception d’un MAYDAY par VHF. L’embarcation se trouvait à une cinquantaine de mètres du rivage, son ancre coincée dans les rochers, alors qu’un violent orage s’abattait sur la zone.

Six sauveteurs bénévoles ont appareillé. Sur place, les conditions de mer et la présence de bancs de sable ont limité l’approche de la vedette. Deux nageurs se sont alors mis à l’eau pour libérer l’ancre et permettre le désengagement du semi-rigide.


Les dix passagers ont été transférés à bord de la SNS 165. Frigorifiés et pour certains en état de choc, ils ont été pris en charge par l’équipage et réchauffés avec des couvertures de survie. Le capitaine, choqué et légèrement en hypothermie, est resté sur son bateau avec un sauveteur pour le ramener au port.


À 22h10, la vedette regagnait Saint-Florent avec l’ensemble des rescapés sains et saufs. « J’ai cru vivre la peur de ma vie, plongé dans l’obscurité de la nuit sous l’orage », a confié l’un d’eux.
La SNSM souligne ce vendredi que cette mission de recherche et de sauvetage a pu être menée « avec rapidité, efficacité et sang-froid », malgré des conditions particulièrement dégradées.
Elle rappelle aussi qu' il est particulièrement recommandé de consulter la météo avant de prendre la mer.
 





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos