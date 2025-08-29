Onze plaisanciers secourus de nuit au large de Saleccia par la SNSM de Saint-Florent

Jeudi peu après 20 heures, le Cross Méditerranée a déclenché l’engagement de la vedette SNS 165 Conca d’Oru, basée à Saint-Florent, après la réception d’un MAYDAY par VHF. L’embarcation se trouvait à une cinquantaine de mètres du rivage, son ancre coincée dans les rochers, alors qu’un violent orage s’abattait sur la zone.



Six sauveteurs bénévoles ont appareillé. Sur place, les conditions de mer et la présence de bancs de sable ont limité l’approche de la vedette. Deux nageurs se sont alors mis à l’eau pour libérer l’ancre et permettre le désengagement du semi-rigide.





Les dix passagers ont été transférés à bord de la SNS 165. Frigorifiés et pour certains en état de choc, ils ont été pris en charge par l’équipage et réchauffés avec des couvertures de survie. Le capitaine, choqué et légèrement en hypothermie, est resté sur son bateau avec un sauveteur pour le ramener au port.





À 22h10, la vedette regagnait Saint-Florent avec l’ensemble des rescapés sains et saufs. « J’ai cru vivre la peur de ma vie, plongé dans l’obscurité de la nuit sous l’orage », a confié l’un d’eux.

La SNSM souligne ce vendredi que cette mission de recherche et de sauvetage a pu être menée « avec rapidité, efficacité et sang-froid », malgré des conditions particulièrement dégradées.

Elle rappelle aussi qu' il est particulièrement recommandé de consulter la météo avant de prendre la mer.

