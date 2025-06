A Bonifacio, un projet pour développer le potentiel touristique du Bastion de l’Etendard

Avec ses 21 sites inscrits ou classés aux Monuments historiques, Bonifacio est (quantitativement) l’une des trois places fortes du patrimoine bâti en Corse, derrière Ajaccio et devant Bastia. Entre l’escalier du Roy d’Aragon, les églises Sainte-Marie-Majeure et Saint-Dominique ou le cimetière marin, ses attraits ne manquent pas… sans parler de son patrimoine naturel. Pourtant, bien qu’il en impose, le Bastion de l’Etendard n’incite pas systématiquement à la visite : en moyenne ces dernières années, environ 50 000 personnes ont acheté un ticket pour visiter ses salles souterraines, qui accueillent une muséographie retraçant des siècles de fortifications. Construit au XIIIe siècle par les Génois, le Bastion servait autrefois à protéger l’accès à la Porte de Gênes, qui était à l’origine la seule entrée de la ville.L’ambition de la municipalité est aujourd’hui d’augmenter le potentiel exploitable du Bastion de l’Etendard, à des fins patrimoniales, éducatives et touristiques. « Le projet a comme vocation de faire comprendre la cité, en combinant sa situation exceptionnelle et un contenu pédagogique sérieux et spectaculaire », dévoile le rapport qui a été voté, courant mai, par les élus bonifaciens. L’idée étant d’y implanter un centre d’interprétation de l’histoire militaire bonifacienne « qui fera le lien entre l’histoire de la Ville de Bonifacio et l’évolution pluricentenaire de son système de fortification millénaire, en mettant bien sûr en perspective son développement avec les défis rencontrés à chaque période », est-il précisé dans la rubrique « projets », sur le site internet de la ville.Un projet qui remonte déjà à quelques années, puisqu’il a été abordé pour la première fois lors du conseil municipal du 26 septembre 2018. Il faisait, depuis, l’objet d’études géotechniques, précise-t-on en mairie. Et au terme de ces études, il s’est avéré indispensable d’augmenter la jauge autorisée pour l’accueil du public, via la réalisation d’une deuxième entrée pour un site qui n’en comptait qu’une. Des travaux qui permettraient l’accueil, en simultané, de 99 personnes dans les salles du Bastion, contre 19 aujourd’hui. De plus, il a été prévu l’installation d’un ascenseur, pour l’accès des personnes à mobilité réduite. Entre autres opérations, un escalier construit dans les années 80, donc sans valeur patrimoniale, serait supprimé, afin de permettre d’optimiser les surfaces qui accueilleraient une nouvelle scénographie, avec intégration d’éléments historiques datés des XIXe et XXe siècles.Au total, le coût de l’opération a été réévalué à 3 M €, alors que le projet initial était estimé à 522 000 € en 2018. Dans le plan de financement prévu, les fonds européens se tailleraient la part du lion (50 %), le reste étant partagé entre la Collectivité de Corse, l’État (15 % chacun) et la commune (20 %). « Ce projet va être une vraie plus-value pour Bonifacio, son histoire et son patrimoine, veut croire le maire Jean-Charles Orsucci. Ce musée aura d’abord vocation à plaire aux scolaires de toute la Corse, mais aussi de Sardaigne. Et d’un point de vue touristique, ça changera le produit que l’on offre. On va passer d’une demi-heure de visite à une heure et demie. »Un architecte du patrimoine a été retenu pour mener à bien le projet. Il s’agit de Romuald Casier, q ui vient tout juste d’achever la rénovation de l’église bonifaciennne de Saint-Erasme . Le calendrier prévisionnel ne sera pas arrêté tant que la municipalité n’aura pas eu de retour, notamment de l’Europe, sur ses demandes de financement. Selon les projections actuelles, le prix du billet passerait de 3,50 € à 10 € (plein tarif), pour un total de 700 000 € de recettes espérées, et une affluence annuelle que la municipalité aimerait doubler, avec un minimum de 100 000 visiteurs. Il y a dix ans, le Bastion de l’Etendard avait déjà bénéficié d’un programme de rénovation et de sécurisation, qui avait notamment permis aux visiteurs de déambuler sur les esplanades du Bastion, leur offrant une vue à couper le souffle sur les falaises et le goulet du port.