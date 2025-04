À Bonifacio durant Festi Bocca, le plaisir de bien manger était amplement partagé

Les concours de cuisine, c’est à la mode, car c’est ludique ! Leur succès à la télé en témoigne depuis plus de quinze ans. Et en ce dernier week-end d’avril, c’était un peu Top Chef à Bonifacio (le panorama en plus). Pour rappel, Festi Bocca a pris la suite d’Art’è Gustu dans la cité des Falaises . Art’è Gustu, c’était déjà des invités prestigieux, un vaste marché des producteurs corses et des expériences culinaires mémorables. Mais si l’on s’en tient à l’interaction entre grands chefs et visiteurs, il y avait une marge de progression. Les masterclasses, par exemple, avaient lieu sur réservation, dans un lieu clos, ce qui limitait la visibilité et les échanges.La municipalité bonifacienne, qui a repris à son compte l’organisation, a voulu ajouter cet ingrédient essentiel : le partage. Et durant le week-end, les animations interactives et ludiques, ouvertes à tous, se sont succédé dans le Quartier pisan. Comme dimanche matin : trois illustres promoteurs de la gastronomie, Georgiania Viou, Hugo Riboulet et Denny Imbroisi, ont eu pour mission d’élaborer une recette à base de produits corses. En poche, 20 € à débourser au marché des producteurs. En renfort, deux commis, choisis parmi les spectateurs. Chaque brigade disposait d’un temps imparti pour cuisiner, sous le regard des curieux, gourmets, gourmands (pas de mention inutile) dans la Cour carrée de l’Arsenal.