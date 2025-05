À Bastia, quinze artisans distingués pour l’excellence de leur savoir-faire

Ils sont quinze à avoir franchi un cap symbolique dans leur parcours. Lors d’une cérémonie organisée à Bastia par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Corse, ces professionnels, représentant une diversité de métiers – de la coutellerie à la sellerie, en passant par la joaillerie – ont reçu le titre d’artisan en métier d’art. Attribué sous conditions, ce titre consacre l’expertise d’un artisan inscrit au Registre national des entreprises, titulaire d’un diplôme de niveau 3 dans sa spécialité, ou pouvant justifier d’au moins trois ans d’expérience professionnelle dans le domaine exercé.



Pour Jean-Charles Martinelli, président de la Chambre consulaire, cette distinction est bien plus qu’un simple label : « Lorsque vos pairs reconnaissent le travail que vous avez accompli, il y a de la satisfaction. Ce sont souvent des artisans en marge du monde économique, isolés, qui travaillent seuls. Ils ont besoin de reconnaissance, et nous devons leur dire que nous sommes là pour les accompagner et les valoriser à leur juste valeur, car ce sont des personnes très inventives. »



Parmi les nouveaux titulaires, Orane Perello Santandreu, sellière harnacheuse installée en Corse après une formation en Normandie et un passage par la Garde républicaine et l’École militaire de Fontainebleau, a accueilli cette reconnaissance avec émotion : « Dans mon métier, on peut exercer sans diplôme. Alors être reconnue officiellement, ça prouve que mon travail est bien fait, et que je n’ai pas fait tout ça pour rien. »

Même fierté du côté de Luca Mulier, joaillier autodidacte passé par plusieurs métiers avant de se lancer dans la création de pièces uniques : « Tout a commencé par un défi : celui de créer une alliance. Aujourd’hui, je réalise des pièces qui prennent parfois des centaines d’heures. Ce titre, c’est la reconnaissance d’un savoir-faire. »