À Bastia, près de 200 porteurs de projets accompagnés grâce au dispositif « Entreprendre au cœur des territoires »

En plein centre-ville de Bastia, le tiers-lieu Avvià ne désemplit pas. Depuis un peu plus d’un an, c’est ici que se déploie le programme « Entreprendre au cœur des territoires », coordonné par Romain Carpini. Ce projet, lancé par Bpifrance avec le soutien de la Banque des Territoires, vise à soutenir l’entrepreneuriat dans les zones urbaines en tension. À Bastia, il est porté par la Communauté d’Agglomération, avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, la Chambre des Métiers et la coopérative d’activité A Prova. « L’objectif, c’est d’accompagner des personnes qui souhaitent entreprendre en centre-ville ou qui y sont déjà installées depuis moins de cinq ans », explique Romain Carpini. Depuis son lancement en 2023, près de 200 porteurs de projets ont été accompagnés. Coaching, e-commerce, bien-être, services aux particuliers… La diversité est au rendez-vous. « On retrouve aussi des artistes, qui ont besoin de structurer leur activité. En revanche, les projets agricoles ne sont pas éligibles à ce programme. »



Entièrement gratuit, le dispositif propose plusieurs formats d’accompagnement. Des rencontres en afterwork permettent de créer du lien et d’échanger de manière informelle avec d’autres créateurs. Mais aussi deux parcours plus structurés : une phase de préincubation de trois mois pour poser les bases du projet, et une phase d’incubation de six mois pour aller plus loin. Étude de marché, business plan, communication, gestion d’entreprise, démarches administratives… les fondamentaux sont abordés, avec la possibilité de choisir à la carte les modules les plus utiles. À cela s’ajoutent des journées de formation ciblées sur le numérique ou la communication. « L’idée est aussi de lutter contre l’isolement, qui revient souvent comme une crainte chez les entrepreneurs. Ici, ils peuvent rencontrer d’autres porteurs de projet, mais aussi des acteurs économiques ou institutionnels du territoire », insiste Romain Carpini.



Au-delà de la formation, le programme permet surtout de se créer un réseau. « En intégrant le dispositif, les porteurs de projet bénéficient de notre carnet d’adresses. Cela peut vraiment accélérer certaines démarches. Nous travaillons avec de nombreux partenaires, publics, privés ou associatifs », poursuit-il. Une dimension collective essentielle, dans une ville où la création d’activité peut s’avérer complexe.



Et après ?



Le programme « Entreprendre au cœur des territoires » prendra fin en septembre 2025. Mais l’équipe d’Avvià entend bien poursuivre la dynamique. « Nous allons continuer à proposer des accompagnements gratuits, en partenariat avec les structures locales. Il y aura d’autres dispositifs, centrés sur la stratégie de projet, la créativité, l’orientation. Le cadre change, mais l’objectif reste le même : soutenir les porteurs de projet dans leurs premières étapes », conclut Romain Carpini. Un an et demi après son lancement, le programme bastiais illustre l’impact que peut avoir un accompagnement de proximité, pensé en fonction des réalités du terrain. Derrière les chiffres, ce sont autant de parcours qui ont pu voir le jour — ou prendre un nouvel élan — au cœur de Bastia.