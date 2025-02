À Bastia, l’APF France Handicap de Corse organise des promenades en joëlettes pour sensibiliser au handicap

À l’occasion du 20e anniversaire de la loi du 11 février 2005, qui garantit l’égalité des droits et des chances aux personnes en situation de handicap, l’APF France Handicap a organisé 17 manifestations dans toute la Corse ce lundi 10 février pour sensibiliser à “une toute autre réalité”. À Bastia, la section corse de l’association a souhaité “sensibiliser aux difficultés que rencontrent les personnes handicapées à exercer certains loisirs”, comme l’explique Pierre-Louis Alessandri, représentant de l'APF France Handicap pour la Corse. “Les personnes en situation de handicap ont un déficit d’accès à certains loisirs. Nous avons voulu montrer qu’il est possible de se promener sur une plage, en montagne, et même de faire de la randonnée, tant que le matériel est adapté. C’est pourquoi nous présentons aujourd’hui les joëlettes.”



Une joëlette, c’est un type de fauteuil roulant “tout terrain”, qui permet de pratiquer des activités telles que la randonnée. “C’est un fauteuil qui doit être porté par deux personnes au minimum”, indique Michel Moracchini, de l’association APF France Handicap en Corse. “Il est porté à l’avant via des poignées, et poussé à l’arrière. Certaines joëlettes sont électriques, ce qui permet d’obtenir une assistance pour des lieux plus difficiles d’accès, comme la plage ou des sentiers avec du dénivelé.” Malgré tout, ce dispositif reste “assez cher” : entre 4 000 et 6 000 euros pour des joëlettes sans assistance.