À Ajaccio, l'arrivée des premiers touristes a son lot de désagréments

« Ça y est, on ne peut plus se garer ! » À certaines heures de la journée, particulièrement durant cet avant week-end de l’Ascension, les Ajacciens l’auront remarqué, impossible de trouver une place en centre-ville. Même les parkings affichent complet. Quant aux embouteillages, déjà quotidiens pour certains trajets, ils ne font que s’accentuer à mesure que la saison approche.Ce constat, Laura, qui travaille dans le paramédical, le dresse sans détour : « Plus de voitures, plus de monde, plus de temps sur la route pour les trajets quotidiens. Entre la saison qui arrive en force et l'école toujours présente, ce n'est pas facile ! ». Épuisée par ces difficultés, Marina, vendeuse en centre-ville, a récemment renoncé à utiliser sa voiture. « Si je la prends, je suis bloquée sur le trajet par l’arrivée ou le départ des bateaux de croisières, et je me retrouve en galère. Donc maintenant, je fais tout à pied. Heureusement que je n’habite pas trop loin ! », lance t-elle. Mais parfois, la jeune femme est bien obligée de prendre son véhicule. Et l'expérience est rarement concluante : la veille, elle a mis « 45 minutes pour faire Ajaccio-Porticcio ».